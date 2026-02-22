Mera, Oleiros (A Coruña), rinde homenaje a Paco Mivida, figura histórica del Entroido

Las entidades vecinales de Mera, con la colaboración del Concello, rindieron este sábado un emotivo homenaje a Paco Mivida, figura histórica del Entroido y de la cultura popular del municipio de Oleiros y de la comarca de A Coruña.

Francisco Álvarez García, conocido como Paco Mivida, comenzó en los años 50 escribiendo y cantando letras propias por las calles de Mera. Fundó el Coro Parameiras y posteriormente las Retrancas de Mera, agrupación con la que recorrió la comarca interpretando piezas satíricas en prosa y verso, siguiendo la tradición de los Apropósitos de Nito.

En los años 70 escribió la obra Operación Bidón, inspirada en el varamiento de un mercante en Bastiagueiro, que fue un gran éxito. En los 80 impulsó la comparsa Os Merachos, actuando en numerosos municipios y en el Teatro Colón.

Además de su labor como letrista, también fue muy popular por su participación en la Televisión de Galicia, donde destacó contando chistes y ganó un concurso televisivo.

Con este homenaje, Mera reconoce la importante aportación de Paco Mivida al Entroido meracho, oleirense y coruñés.