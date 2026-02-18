Ofrecido por:
Cambre (A Coruña) calienta motores para su Entroido Pequeno este sábado: habrá buses gratuitos
El desfile de carrozas y comparsas arrancará a las 16:30 horas, seguido por el desfile de disfraces y la entrega de premios en el Campo da Feira
El Concello de Cambre calienta motores para su Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo, que celebrará este sábado 21 de febrero. Las actividades comenzarán a las 16:30 horas con el desfile de carrozas y comparsas, seguido por el desfile de disfraces y la entrega de premios en el Campo da Feira.
Noly, de Los Satélites, será el encargado de presentar la cita, que estará amenizada por DJ Manry. Una vez terminado el acto, la orquesta Los Satélites ofrecerá una actuación desde las 21:30 horas, a la que seguirá una actuación especial de Los Inhumanos.
El ayuntamiento, además, pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio de bus gratuito para que pueda llegar al centro de Cambre. El vehículo, de tipo urbano y con plataforma baja con rampa para personas con discapacidad, dispone de 45 asientos.
El bus recorrerá las parroquias de Cambre en una ruta circular desde las 15:00 horas del sábado hasta las 02:30 horas del domingo. Las paradas, según señala el el ayuntamiento en un comunicado, son las siguientes:
-
Costa Tapia-Mapfre
-
Costa Tapia-Casa de las Palmeras
-
Paraguas-Farmacia
-
Carretera Temple Muiños en P. bus
-
Urbanización Barcala en P. bus
-
Carrerera Temple en P. Bus A Pena
-
Carretera Temple en P. bus Amil
-
Centro de Cambre
-
Mesón Vasco en P. bus
-
Souto P. bus
-
Los Campones en P. bus
-
Carretera La Cabana en P. bus bar O Pote
-
Carretera La Cabana en P. bus Casa Celia
-
Carretera La Cabana en P. Bus
-
Imprenta A y RN-550 Roche 1 en P. bus
-
N-550 Altamira en P. bus
-
N-550 Altamira en P. bus Iglesia
-
N- 550 Altamira en P. bus fuente
- N-550 Altamira en P. bus Outlet
-
Andeiro en P. bus IglesiaSan Paio en P. bus
-
Brexo Lema en P. bus colegio
-
Formigueiro en P. bus
-
Bribes en P. bus Crucero
-
Nabrixe en P. bus
-
Cecebre en P. bus Mosteiro
-
Cecebre en P. bus Fundación Wenceslao
-
Apeadero Cecebre en P. bus
-
Carretera Cecebre Urb. O Bosque en P. bus
-
Cuatro Caminos en P. bus
-
Pravio en P. bus
-
Cruce Pravio con Armental en P. bus
-
Castellana en P. bus ante la Guardería A Fraga
-
Rúa Drozo en P. bus
-
Centro de Cambre
"Agardo unha gran afluencia para este día de encontro e lecer cos veciños e os visitantes da contorna, para que disfruten desta gran festa", señaló la alcaldesa, Diana Piñeiro.