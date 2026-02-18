Cambre (A Coruña) calienta motores para su Entroido Pequeno este sábado: habrá buses gratuitos

Cambre (A Coruña) calienta motores para su Entroido 2026 este sábado: habrá buses gratuitos Cedida

El Concello de Cambre calienta motores para su Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo, que celebrará este sábado 21 de febrero. Las actividades comenzarán a las 16:30 horas con el desfile de carrozas y comparsas, seguido por el desfile de disfraces y la entrega de premios en el Campo da Feira.

Noly, de Los Satélites, será el encargado de presentar la cita, que estará amenizada por DJ Manry. Una vez terminado el acto, la orquesta Los Satélites ofrecerá una actuación desde las 21:30 horas, a la que seguirá una actuación especial de Los Inhumanos.

El ayuntamiento, además, pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio de bus gratuito para que pueda llegar al centro de Cambre. El vehículo, de tipo urbano y con plataforma baja con rampa para personas con discapacidad, dispone de 45 asientos.

El bus recorrerá las parroquias de Cambre en una ruta circular desde las 15:00 horas del sábado hasta las 02:30 horas del domingo. Las paradas, según señala el el ayuntamiento en un comunicado, son las siguientes:

"Agardo unha gran afluencia para este día de encontro e lecer cos veciños e os visitantes da contorna, para que disfruten desta gran festa", señaló la alcaldesa, Diana Piñeiro.