Alcaldesa Ines Rey y su equipo de comunicación en el Carnaval 2026

Alcaldesa Ines Rey y su equipo de comunicación en el Carnaval 2026 P.M

Ofrecido por:

Vivir

Ni Shakira, ni jabalí: este es el disfraz de la alcaldesa de A Coruña este Carnaval

Un grupo de cruceristas ha vivido el carnaval coruñés desde dentro. Una de las turistas tenía cierto parecido con Inés Rey

Puede interesarte: A Coruña convierte la lluvia en aliada en su gran noche de Carnaval

Publicada

El crucero Costa Monelos ha atracado este martes de Carnaval en el puerto de A Coruña. Se trata de la primera embarcación que realiza una ruta turística por el epicentro del Antroido coruñés. Y seguro que no será la última.