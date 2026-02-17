Ni Shakira, ni jabalí: este es el disfraz de la alcaldesa de A Coruña este Carnaval

Los turistas se adentraron en el barrio de Monte Alto y no pasaron desapercibidos. Sobre todo una mujer pelirroja que portaba un andador. Esta tenía cierto parecido con la alcaldesa Inés Rey. Tal era la similitud que la gente hasta le pedía fotos.

A esta la acompañaba un grupo de turistas que no entendía ni papa de gallego. Pero ni falta que hizo. Rápido se unieron a la fiesta.

Pronto se supo la verdad. Quienes estaban detrás de esos disfraces eran Inés Rey y su equipo de comunicación. Después de sorprender con temáticas como los jabalíes o forajidos del viejo oeste, este año escogieron la temática "turismo". Y si algo tenemos aquí en A Coruña son cruceristas.