Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, martes 17 de febrero

El festivo dará inicio en A Coruña con ofrendas florales, pasará por un homenaje a las choqueiras Isa y Bego y terminará con un concierto inédito del grupo de rock latino Chekan.

Una jornada que se completará con los concursos y desfiles de choqueiros que se celebrarán en diferentes localizaciones de la ciudad herculina.

Ofrendas florales

Desde las 12:00 horas hasta las 14:00 horas se realizarán las ofrendas florales a Fernando Cantero, Canzobre, César San José y Palau. Todos estos nombres pertenecen a figuras históricas que han tenido un papel clave en el Entroido coruñés tal y como los conocemos ahora.

Todas estas ofrendas tendrán lugar en diferentes localizaciones de A Coruña y empezarán con Fernando Cantero a las 12:00 horas, seguido de Canzobre a las 12:00 horas y César San José a las 13:30 horas. Finalmente, a las 14:00 terminaremos con las ofrendas a Palau.

Placa en honor a Isa y Bego

A las 13:30 horas, justo cuando se están haciendo las ofrendas florales, se descubrirá al público la placa que conmemorará a las choqueiras de este año: Isa y Bego.

Isabel Sánchez y Begoña Mosquera son las dos choqueiras que han sido escogidas para representar el Entroido 2026. Son conocidas por sus comparsas As toliñas. En esta ocasión, han decidido encarnar las figuras de dos madres y amas de casa, afirmando que "las madres siempre tienen razón".

Con este evento, arrancamos una de las jornadas más importantes del Entroido.

Concursos de Choqueiros infantil y familiar

A las 17:30 horas en el Campo da Leña se celebrará un concurso de choqueiros de modalidad infantil y familiar, un evento para todos los públicos en el que se repartirán hasta 50 premios entre todos los concursantes con un importe total de 20.000 euros.

Las inscripciones para el concurso se pueden hacer el mismo Martes de Carnaval.

Concurso de Choqueiros

A partir de las 20:00 horas dará inicio el concurso de choqueiros en la Rúa da Torre, uno de los eventos más importantes de esta jornada de fiestas en el que se repartirán hasta 50 premios entre todos los concursantes con un importe total de 20.000 euros.

Las inscripciones, al igual que el anterior concurso, se pueden hacer el mismo Martes de Carnaval.

Concierto de Chekan

A las 21:00 horas, para cerrar este festivo por todo lo alto, se podrá disfrutar de un concierto gratuito y al aire libre del grupo Chekan, quienes llegan a la Calle de la Torre para animar la noche con su rock latino de los 70s.