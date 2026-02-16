Del túnel de autolavado a Sharpay y Ryan Evans: los disfraces virales del sábado de Carnaval en A Coruña

La lluvia no fue ningún impedimento para que los coruñeses sacaran a relucir sus disfraces en la noche del sábado en A Coruña. Como cada año, las calles se llenaron de originalidad en estado puro. Y con ello, las redes sociales hicieron su trabajo.

Desde un túnel de autolavado parando a la Policía Local en medio de la calle, hasta un radar con luces de lo más currado. Este fin de semana la ciudad fue testigo de un pequeño adelanto de lo que nos espera este lunes.

Aunque todavía están empezando a salir a relucir los disfraces más currados, hasta el momento hemos podido ver algunos de los que más llamaron la atención en A Coruña.

Uno que hasta ahora ha alcanzado más de 100 mil visualizaciones en el Instagram de Quincemil es el de un grupo de amigos disfrazado de túnel de autolavado.

Como si fueran los rodillos que pasan por encima de la carrocería del coche, pusieron a prueba su funcionamiento con el primer vehículo que se encontraron en la carretera. No les importó que el coche fuera de la Policía Local.

Los comentarios de risa no tardaron en aparecer en la publicación. Eso sí, el coche de las autoridades quedó impoluto. Incluso les salió gratis la limpieza.

Otro disfraz que llamó la atención fue el de Sharpay y Ryan Evans, los protagonistas de High School Musical. Siguiendo los pasos del David Bisbal que hace dos carnavales se subió a una barra de la calle Torreiro, estos no dudaron en crear un espectáculo encima de una mesa de La Esquina de Valentina.

@marcos_regueira Muy recomendado el disfrazarse de Sharpay y Ryan con tu amiga y vivir tu mejor momento Bop To The Top!! Viva el carnaval, HSM y mi @hilariousslife ♬ Obluezdots - Saymon Cleiton

Interpretando la famosa canción de los hermanos, Bop to the Top, robaron el protagonismo de toda la calle, siendo coreados por todos los allí presentes.

También en la tarde del sábado no pasó desapercibido el disfraz de radar. Bajo el nombre de "Multanova Sánchez", la persona detrás de este disfraz decidió crear una especie de cámara a la que no se le escapa ni un solo coche. En plena Marina nadie podía evitar girarse al ver tantas luces.

Ya desde por la mañana del sábado, las verdaderas protagonistas fueron las placeras de la plaza de Lugo. Como cada año, estas no dudaron en disfrazarse para ir a trabajar.

Dos de ellas fueron disfrazadas de Donald Trump y Nicolás Maduro, tomando como ejemplo la famosa foto viral (que más tarde se demostró que era IA), en la que el dictador era capturado por EEUU.

Tomándoselo con humor, hicieron algún que otro baile ante la cámara que, igualmente, no tardó en hacerse viral.