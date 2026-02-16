A Coruña enloquece en Carnaval con High School Musical: "Nos empujaron al show, el resto fue actitud"

Hubo una generación que aprendió que los pasillos del instituto podían ser escenarios y que un vestuario imposible era, en realidad, una declaración de intenciones. Allí brillaban con luz propia Sharpay Evans y Ryan Evans, los icónicos mellizos de High School Musical, interpretados por Ashley Tisdale y Lucas Grabeel.

Exagerados, teatrales y magnéticos. Copresidentes del club de drama de East High. Villanos con carisma. Referente absoluto de la infancia dosmilera. Y este Carnaval volvieron a escena. No en Albuquerque. No bajo focos de Disney. Sino en las calles de A Coruña.

De un recuerdo de infancia a fenómeno viral coruñés

Marcos Regueira y Raquel Santalla no planearon convertirse en protagonistas del Carnaval. De hecho, todo fue espontáneo. "En realidad fue completamente improvisado. Yo vivo en Madrid, no iba ni a ir en Carnaval pero justo me escribió mi amiga", explica Marcos. Ambos habían dado clases de baile en A Coruña y, en uno de los festivales de la escuela, representaron varios musicales. Entre ellos, High School Musical.

"Raquel entró en el almacén de la escuela y me dijo: ‘oye, ¿y si hacemos algo un poco improvisado y vamos de Sharpay y Ryan Evans?’ Entonces ella cogió ese traje, yo tenía una camisa en casa que, de hecho, pinté unos 15 minutos antes de salir. Fue muy express todo. Nos hicimos un micrófono y el resto fue actitud y magia", añade Marcos.

Raquel Santalla y Marcos Regueira resucitan a Sharpay y Ryan en el Carnaval de A Coruña

La Esquina de Valentina, epicentro del fenómeno

Tras recorrer las calles con un altavoz, bailando y cantando Bop To The Top, entre otras, llegó el momento que lo cambió todo: el karaoke en La Esquina de Valentina. Fueron sus amigas quienes pidieron la canción y les empujaron a subirse al escenario. Lo que ocurrió después fue pura comunión carnavalera.

"High School Musical es un referente en la vida y una película de nuestra infancia. No nos esperábamos que gustase tanto el disfraz ni la actuación improvisada. Pensábamos que quizá sería algo más de nicho, que no todo el mundo entendería la referencia. Y para nada contábamos con esto", afirma Marcos Regueira.

La gente coreando. Móviles grabando. Desconocidos cantando cada “bop” como si volvieran a tener 14 años. “Hubo muy buen rollo, todo el mundo estaba muy abierto a la broma y al bailoteo. No contábamos con que la gente se pusiese a cantar y a grabar cuando nos subimos al karaoke”, destaca uno de los protagonistas.

No es la primera vez que este local se convierte en epicentro inesperado del Carnaval. En 2024, una imitación de David Bisbal revolucionó el centro coruñés tras ambientarse el espacio como un tablao andaluz. Aquella noche fue Bisbal. Este año, Sharpay y Ryan.

Cambian los protagonistas. Cambia el repertorio. Pero el patrón se repite: actitud, nostalgia y un público dispuesto a entregarse.

Marcos y Raquel no solo interpretaron Bop To The Top. Interpretaron una época. Y demostraron que en el Carnaval de A Coruña el escenario no lo marca la programación oficial, sino la energía de quien se atreve a subir y cantar como si el mundo fuese, otra vez, un musical.