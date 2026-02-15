Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, domingo 15 de febrero

El Domingo de Carnaval cierra un fin de semana que ha protagonizado desfiles, actuaciones y concursos por toda la ciudad herculina.

El día de hoy se podrá volver a disfrutar del desfile del Velorio da Sardiña, así como de la proyección del documental Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto

Proyección del documental Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto

A las 20:30 horas tenemos una nueva cita en el Círculo de Artesanos para disfrutar de la proyección del documental Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto, dirigido por Omar Rabuñal.

La pieza audiovosual se centrará en el Carnaval coruñés y explorará la manera en la que se viste esta fiesta en la ciudad. Además, usará un enfoque especial en el recorrido que va desde Elviña a Monte Alto.

Se podrá disfrutar gratuitamente y sin necesidad de sacar una entrada con anterioridad.

Velorio da Sardiña

Como es de esperar, a las 22:00 horas se volverá a celebrar el Velorio da Sardiña, que se despedirá de un fin de semana de Entroido lleno de grandes eventos.

El entierro será el miércoles 18. La procesión dará inicio en el Círculo de Artesanos y pasará por las calles de San Andrés hasta llegar a la Playa de San Amaro, donde se procederá a hacer el velorio simbólico de la sardina, que será enterrada a finales del Entroido.