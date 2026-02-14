La plaza de Lugo de A Coruña se llena de música y fiesta este sábado de Carnaval Quincemil

Desde primera hora de la mañana la plaza de Lugo de A Coruña respiraba un ambiente festivo. Las placeras, conocidas por sumarse siempre a toda celebración en la ciudad, lucieron hoy sus mejores disfraces. Entre ellos, se pudo ver a Donald Trump y Nicolás Maduro bailando, así como a cupidos que lanzaban guiños al Día de San Valentín, que también se celebra hoy.

Hacer la compra este sábado en el mercado de esta concurrida y célebre plaza de abastos resultó más divertido que cualquier otro día del año. Solo había que pasearse por los diferentes puestos para ser atendido por el Pájaro Loco, cupidos y marineras o por caracterizaciones del presidente de los Estados Unidos y del expresidente de Venezuela, entre otros.

De hecho, hasta los mismísimos Trump y Maduro lo dieron todo con una coreografía enérgica que no dejó indiferente a nadie:

Poco después de las 12:00 de la mañana, se sumó a la fiesta la comparsa Monte Alto a 100, ganadores del concurso de comparsas de música y letra celebrado el pasado fin de semana en el Palacio de la Ópera. Y no lo hicieron solos, contaban con un gran fichaje estrella: Paca, la choqueira a la que se rindió homenaje en el Entroido de 2025.

La comparsa realizó un desfile improvisado por el exterior de la plaza de Lugo recorriendo las puertas de diferentes tiendas y también se pudo ver a Paca interactuando con los transeúntes e, incluso, bailando con ellos.

Para poner fin a esta sesión vermú, entraron en el mercado donde recorrieron las tres plantas animando con su música y "buen rollo" a los clientes y placeros.