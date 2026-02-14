Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, sábado 14 de febrero

El Sábado de Carnaval llega a la ciudad herculina pisando con fuerza, perfilándose como una esperada jornada en la que se podrá disfrutar de animación callejera, música, baile, espectáculos y desfiles de comparsas en cada rincón de A Coruña.

Paralelamente, se celebrará también el día de San Valentín, una fecha que estará protagonizada por diferentes eventos para disfrutar en compañía de pareja o amigos. Para más información, puede consultarse el siguiente artículo.

Concurso de Comparsas y Gran Desfile de Carnaval

El día de hoy, los eventos del Sábado de Carnaval darán inicio a las 17:30 horas con el Concurso de Comparsas de A Coruña, un evento que se centrará en valorar tres aspectos diferentes: la vestimenta, coreografía y originalidad de las carrozas.

Acto seguido, dará inicio el Gran Desfile de Carnaval por el centro de la ciudad herculina. Las comparsas saldrán por Juana de Vega y pasarán por la Plaza de Mina, Cantones y finalizarán en la Plaza de María Pita.

Con este evento tradicional del Entroido, las calles coruñesas se llenarán de disfraces, música y baile para celebrar estas festividades. Todo aquel que lo desee se podrá sumar a las comparsas -ya sea con disfraz o no- para disfrutar de este espectáculo tan mágico que, cada año, regresa con nuevas sorpresas.

Actuación de Farra Fanfarra

Como parte del Gran Desfile de Carnaval, a partir de las 17:45 horas podremos disfrutar en la Plaza de María Pita de una actuación al aire libre del grupo portugués Farra Fanfarra, quienes traen la mejor fusión del sonido, jazz, disco, ska, punk y latino para animar a lo grande este Entroido.

Después de haber enamorado a la ciudad herculina en los Carnavales de 2023, repiten un año más para llenar de euforia, ritmo y multiculturalidad la emblemática Plaza de María Pita.

Velorio da Sardiña

Para finalizar, a las 22:00 horas el Velorio da Sardiña cerrará por todo lo alto uno de los días más grandes del Entroido coruñés.

El miércoles será el entierro. La procesión dará inicio en el Círculo de Artesanos y pasará por las calles de San Andrés hasta llegar a la Playa de San Amaro, donde se procederá a hacer el velorio simbólico de la sardina, que será enterrada a finales del Entroido.