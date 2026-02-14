El desfile de comparsas del Carnaval 2026 de A Coruña llena el centro de magia, ritmo y creatividad

El sol volvió a salir este sábado en A Coruña justo a tiempo para ver el desfile de comparsas de 2026. Los nervios ya se palpaban en San Andrés desde primera hora de la tarde con los últimos retoques para el gran día. Tras meses de trabajo era el momento de poner a prueba los disfraces. La cita arrancó a las 18:00 horas en el cruce con Juana de Vega con más de un millar de participantes. Y, como no podía ser de otra forma, los coruñeses volvieron a demostrar que el Carnaval se lleva en la sangre.

Las 25 comparsas y agrupaciones que conforman la comitiva comenzaron su desfile hacia Juana de Vega, donde enfilarán hacia la plaza de Mina, para luego girar hacia el Cantón Pequeño y, de ahí, irán a Entrejardines y la avenida do Porto.

Este año el recorrido del desfile estará condicionado por las obras de los Cantones, como ya ocurrió hace poco más de un mes con la Cabalgata de Reyes. Lo que llevará a que las comparsas pasen por Entrejardines y la avenida do Porto.

Un jurado, situado en el balcón de la biblioteca de la Diputación da Coruña con vistas privilegiadas, será el encargado de valorar minuciosamente aspectos como el vestuario, la coreografía, la originalidad y las carrozas de las comparsas. Todos ellos, podrán optar a los 50 premios del evento, que suman un importe total de 20.000 euros.