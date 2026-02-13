El temporal podría destronar al Dios Momo en A Coruña: el evento, condicionado por las alertas

Este viernes, 13 de febrero, arranca oficialmente el Carnaval 2026 en A Coruña y el principal acto encargado de dar el pistoletazo de salida a la festividad es el Entronización del Dios Momo. Una ceremonia cuya celebración podría estar en riesgo a causa de la borrasca que azota la ciudad.

Está previsto que, a las 21:00 horas, la figura mitológica que representa la sátira, la locura y la libertad que tan bien caracterizan estas fiestas acceda a su trono. Inicialmente estaba previsto que el acto fuese en la atalaya de San Roque, pero finalmente se trasladará a la plaza de las Atochas Ángeles Alvariño debido a los fuertes vientos previstos, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas asistentes.

Fuentes del Concello indican a Quincemil que, por el momento, la celebración del acto continúa en pie, pero que todo "depende de la evolución del temporal y si se decretan nuevas alertas habrá que suspenderlo".

Tras el paso de la borrasca Nils por la ciudad este viernes llega a A Coruña Oriana, la decimoquinta de alto impacto de la temporada, que irrumpe hoy con avisos activos y dejando lluvias, intensas rachas de viento y una nueva jornada de temporal marítimo, con olas de gran altura.

MeteoGalicia ha anunciado avisos de nivel amarillo en el mar por olas de entre cuatro y cinco metros, que pasarán a nivel naranja a partir de las 21:00 horas, cuando podrían alcanzar los seis metros de altura. Una situación meteorológica que podría afectar al inicio de las celebraciones del Carnaval.