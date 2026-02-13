Carnaval 2026: El Xoves de Comadres de A Coruña homenajea a la científica Ángeles Alvariño

El Xoves de Comadres quiso poner este año el foco en la figura de la científica gallega Ángeles Alvariño, coincidiendo con el 110 aniversario de su nacimiento, en un acto celebrado en el Archivo Histórico Municipal Salvador de Madariaga y presidido por la alcaldesa, Inés Rey.

La iniciativa de las comadres cigarreras tuvo como objetivo reconocer y difundir el legado de quien está considerada una pieza fundamental de la oceanografía moderna y, en palabras de la regidora, “un símbolo del talento científico gallego”.

Inés Rey destacó la importancia de contar con referentes femeninos en el ámbito científico para avanzar hacia la igualdad real. La alcaldesa recordó que, apenas un día después de la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, resulta especialmente significativo reivindicar trayectorias como la de Alvariño, reconocida por instituciones de todo el mundo y cuyas investigaciones marcaron un antes y un después en el conocimiento marino. “Su legado sigue vivo, tanto por los avances científicos que impulsó como por su papel inspirador para las nuevas generaciones de investigadoras”, subrayó.

Tras el acto institucional, las comadres cigarreras realizaron un recorrido a pie hasta la plaza de María Pita, sumando un gesto simbólico más a esta jornada de homenaje y celebración.