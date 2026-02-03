Estos son todos los grandes eventos de Ferrol para pasárselo en grande este mes de febrero 2026

Estos son todos los grandes eventos de febrero 2026 que acogerá la ciudad de Ferrol

Desde los conciertos de Quique González e Igor Paskual hasta los espectáculos en vivo Misión: Impro-Sible y Nymeria. Estos y muchos más son los eventos que el mes de febrero nos adelanta en la ciudad ferrolana.

Otros eventos relevantes serán la Gala de Premios Youtubeiras+ y el show infantil K-Pop Live - El Musical. Y, por supuesto, tampoco podrán faltar las celebraciones y actividades del Entroido.

Todo el mes: Carnaval en Ferrol

Ferrol se vuelca con el Carnaval: ‘Troupele troupele’ gana el festival de comparsas Quincemil

El Entroido ferrolano se celebrará desde el domingo 15 hasta el domingo 20, aunque se podrán realizar actividades relacionadas con estas celebraciones a lo largo de todo el mes de febrero.

El programa de actividades de este año todavía no ha sido revelado al público. Se espera que la información salga a la luz durante los primeros días de febrero.

Sin embargo, sabemos cuáles son las celebraciones que van a repetirse en la ciudad ferrolana, como el Desfile de Comparsas o el Entierro de la Sardina en Ultramar.

5 de febrero: Igor Paskual

El guitarrista de Loquillo, Igor Paskual, actuará a principios de febrero en Vigo

El jueves 5 a las 21:00 horas empezaremos el mes con un show en directo del legendario Igor Paskual, el guitarrista de Loquillo, quien se presentará en la sala Urania con su charla-concierto ¿Cómo hacer una canción de rock español y no morir en el intento?

Con más de 30 años de trayectoria en el mundo del rock, Igor Paskual se ha convertido en un divulgador artístico que, con su estilo provocador, ha conseguido llenar salas con sus shows que fusionan música en vivo, humor ácido y anécdotas nunca antes escuchadas.

Las entradas están a la venta en masqueticket.com desde 10 euros.

7 de febrero: Gala de Premios Youtubeiras+

Cartel de la Gala Youtubeiras+ en Ferrol

El sábado 7 a las 19:00 horas el Teatro Jofre acogerá una nueva edición de la Gala de Premios Youtubeiras+, una velada que será conducida por Leia Fernández (O faido podcasts) y Carlos Vieito (Ejército Mekemeke).

Una hora antes, a las 18:00 horas, se retransmitirá un live de Instagram de acceso libre en el que se hará una quiniela sobre qué creadores se piensan que ganarán en cada una de las categorías.

A las 19:00 horas se entregarán los premios a los creadores de contenido gallego en redes sociales más destacados del pasado año 2025.

La gala se completará con una actuación musical de Russ.

La entrada será gratuita y se podrá reservar en este enlace.

6, 7 y 8: K-Pop Live - El Musical

El gran espectáculo infantil del mes llega con un show en directo de K-Pop Demon Hunters

El viernes 6, el sábado 7 y el domingo 8 a las 18:30 horas se podrá disfrutar en el Centro Comercial frente al Parque Ferrol del nuevo espectáculo K-Pop Live - El Musical.

Una forma ideal de empezar el mes con buena música y una historia que emocionó a todo el mundo. Vuelve a sumergirte en la historia de las Huntrix y su misión de reparar la Honmoon con sus canciones.

Las entradas se pueden conseguir desde 12,80 euros en ticketrona.com

14 de febrero: Concierto de Rambalaya

Llega desde Barcelona el grupo Rambalaya

El sábado 14 a las 20:30 horas aterriza en el Teatro Jofre el grupo de rock y R&B barcelonés Rambalaya, conocido por su romanticismo kamikaze.

En esta cita inédita en la ciudad compostelana presentarán por primera vez en sus escenarios temas de grandísima calidad como Take your own advice, Rambalaya plays for the brokenhearted o Under a jaded sky.

¿Eres fan del rock? Entonces no te pierdas esta ocasión especial de disfrutar de un grupo emergente en directo. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 9 euros.

21 de febrero: Representación de Inmaduros

La obra de teatro y comedia 'Inmaduros' llega a Ferrol a mediados de mes

El sábado 21 a partir de las 20:30 horas en el Teatro Jofre tendrá lugar la representación de la obra de teatro-comedia Inmaduros.

La historia gira alrededor de Alfi y Fideo -representados por Carlos Sobera y Ángel Pardo-, dos personajes muy diferentes entre ellos. Mientras que Fideo es un psiquiatra conservador y recién divorciado, Alfi es un publicista vividor, quien organizará cuatro citas con mujeres para ayudar a su amigo.

Las entradas están a la venta desde 10 euros en Ataquilla.com

22 de febrero: Espectáculo Misión: Impro-Sible de Aguilera y Mení

El gran espectáculo humorístico del mes: 'Misión Impro-Sible'

El domingo 22 a las 19:00 horas tenemos cita con uno de los mejores espectáculos de humor e improvisación en el Auditorio de Ferrol.

Los cómicos Aguilera y Mení se presentan en la ciudad olívica con una trama de lo más sencilla: robar una joya. Y para ello tendrán que infiltrase en una organización e ir superando una serie de pruebas que los acercarán a su objetivo.

¿Y qué podemos esperar nosotros? Monólogos, parodias y constante interacción que nos tendrá riendo a carcajadas durante todo el espectáculo.

¡Date prisa! Las últimas entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 26,40 euros.

20 de febrero: Nymeria de Pablo Méndez

El espectáculo 'Nymeria' de Pablo Méndez llega a la ciudad olívica

El viernes 20 a las 20:30 horas tenemos otro esperado plan en el Teatro Jofre. Y es que el mágico espectáculo de Pablo Méndez llega a Ferrolterra para transportarnos a un mundo donde todo es posible.

Nymeria es un show en el que viajaremos por varios mundos, sumergiéndonos en el teatro visual, el circo contemporáneo y la tecnología escénica de vanguardia.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 33 euros.

28 de febrero: Concierto de Quique González

El reconocido cantautor español Quique González actuará en Ferrol este mes

El sábado 28 a las 20:30 horas en el Auditorio de Ferrol tendremos la oportunidad de disfrutar de una cita musical de Quique González, conocido por ser uno de los artistas referentes del pop-rock español.

El artista llega a los escenarios ferrolanos como parte de su gira nacional, 1973, homónima a su último disco. Este trabajo, que vio la luz en el pasado año 2025, refleja la madurez, introspección y honestidad de Quique González.

Por primera vez presentará las canciones de su álbum 1973 en directo y, además, completará esta fecha tan especial con algunas de las canciones más destacadas de su trayectoria, como Salitre, Vidas cruzadas o La luna debajo del brazo.

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 24,20 euros.