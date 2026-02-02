Oleiros (A Coruña) celebrará su Carnaval 2026 con actuación de Los Satélites y 5.200 euros en premios

Edición de la fiesta de disfraces del Carnaval 2025 en Oleiros (A Coruña) Cedida

Oleiros (A Coruña) celebrará la tradicional fiesta de Entroido el viernes 20 de febrero, en el pabellón Arsenio Iglesias de Mera, con la orquesta Os Satélites. La fiesta empezará a media tarde y en el concurso de disfraces se repartirán 5.200 euros en premios.

El concurso de disfraces contará con las categorías de grupos, individual y parejas. En la categoría de grupos habrá un primer premio de 1.500 euros, un segundo de 1.000 euros, dos terceros de 500 euros y un accésit de 400 euros. En la categoría individual y parejas el primer premio será de 400 euros, el segundo de 300 euros, habrá dos terceros de 200 euros y dos accésit de 100 euros.

El plazo de inscripción en el concurso se abrirá próximamente en la web municipal, donde también se podrán consultar las bases del concurso.

Además, desde el sábado 14 de febrero hasta el sábado 21 del mismo mes, habrá fiestas de entroido en todas las parroquias del municipio organizadas por las entidades vecinales y que contarán con animación infantil, chocolatadas, bailes de disfraces, quema del entroido, degustación de dulces típicos del entroido, entre más sorpresas.

Fiestas de Entroido en las parroquias de Oleiros (A Coruña):