A Coruña dará a conocer la programación del Carnaval 2026 mañana martes

La alcaldesa Inés Rey con Paca, en la presentación de los Carnavales 2025 en A Coruña Quincemil

Empieza el mes de febrero y arranca oficialmente la cuenta atrás para el Carnaval 2026 en A Coruña. Este martes, 3 de febrero, el Concello de A Coruña dará a conocer la programación oficial con la que la ciudad se llenará de disfraces, música y ambiente festivo durante las próximas semanas.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Quincemil. En la presentación se desvelará el cartel del Carnaval 2026 y, previsiblemente, también la persona homenajeada en esta edición, que tomará el relevo de Ángel Gago, conocido como la choqueira Paca de Montealto.

El programa incluirá actividades en los distintos barrios de la ciudad, como el concurso y desfile de comparsas, así como talleres y fiestas en los centros cívicos. Además, regresarán algunos de los eventos más emblemáticos del Carnaval coruñés, como el concurso de disfraces de choqueiros en el Campo da Leña y el tradicional Jueves de Comadres.