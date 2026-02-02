Así celebrará Arteixo (A Coruña) su Carnaval 2026: actuaciones musicales y premios de hasta 1.500 euros

El Entroido de Arteixo ya tiene su programación completa. Durante cuatro días, la localidad celebrará múltiples actividades, entre las que destacan los concursos de comparsas y de disfraces, el desfile dinamizado por Vero Rilo o la tradicional Queima do Meco.

La primera cita será el sábado 14 de febrero con el Entroido Arteixoven. Desde las 22:00 horas en el Campo da Festa, habrá una actuación musical a cargo del grupo Origen seguida de la disco móvil Impacto y el DJ Cotelo.

Después de un domingo de descanso, el carnaval de Arteixo regresa con fuerza el lunes 16 de febrero. El Campo da Festa continúa como epicentro de las celebraciones, donde tendrá lugar desde las 17:00 horas una fiesta infantil con hinchables, talleres, degustaciones, camas elásticas, photocall, juegos gigantes y DJ.

Más tarde, a las 18:30 horas, será el momento del concurso infantil de comparsas y disfraces, dinamizado por Camelia do Bosque Máximo, seguido de un espectáculo musical infantil.

Ya el martes de Carnaval, desde las 17:30 horas tendrá lugar el desfile y concurso de carrozas, comparsas y disfraces de adultos, en esta ocasión dinamizado por Vero Rilo. La ruta del desfile partirá de la zona de Candarne y seguirá por la avenida de Fisterra, avenida dos Bosques, avenida do Balneario, calle Médico Amenedo Casabella, avenida Fisterra y Campo da Festa

El broche final tendrá lugar el miércoles 18, con la Queima do Meco en el Anfiteatro. La salida será desde la plaza del Balneario y el recorrido continuará por las calles centrales de Arteixo (praza do Balneario, avenida do Balneario, calle Médico Amenedo Casabella, calle Farmacéutico Manuel Fernández, calle Canónigo Cándido Varela) hasta llegar al punto final. En él actuará la banda de música Santiago de Arteixo y repetirá Vero Rilo.

Los premios de los concursos de carnaval de Arteixo

Tanto el concurso infantil como el adulto repartirán múltiples premios entre sus ganadores.

En el primero de ellos, la comparsa ganadora se llevará 240 euros. El segundo premio será de 200 euros y el tercero de 180 euros. En el caso de los grupos los premios son de 160 euros para los primeros clasificados, 140 euros para los segundos y 120 euros para los terceros. El disfraz individual ganador se llevará 100 euros, el segundo 90 euros y el tercero 80 euros. Además, el disfraz más ecológico se llevará un libro infantil.

Podrán participar niñas y niños de hasta 16 años, que podrán actuar durante un máximo de 5 minutos sobre el escenario. Los participantes deberán acudir al Campo da Festa entre las 18:00 y las 18:15 horas.

En el concurso de adultos, la carroza ganadora se llevará 1.500 euros, la segunda 1.200 euros y la tercera 1.000 euros. Las comparsas recibirán un premio de 1.200 euros en el primer puesto, 850 euros en el segundo y 600 euros en el tercero. Por último, los disfraces ganadores se llevarán 120 euros, 100 euros en el caso del segundo clasificado y 90 euros en el tercero.

Paralelamente, el mejor choqueiro se llevará una cesta de productos típicos del Entroido y también se repartirán accésits por participación en las modalidades de carrozas y comparsas.

En este caso podrán participar las personas mayores de 16 años, que tendrán también 5 minutos para actuar sobre el escenario. La concentración de participantes será de 16:45 a 17:15 horas en la avenida de Fisterra 227, con salida para el desfile a las 17:30 horas.

En ambas modalidades el periodo de inscripción terminará a las 14:00 horas del 9 de febrero. Estas podrán tramitarse en la sede electrónica o en las oficinas de Cultura.