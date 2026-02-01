Lara Ferreiro, psicóloga, sobre la relación entre suegras y nueras: "El 60% en España se llevan fatal"

Un conflicto familiar muy mediático ha captado la atención del público, ya sea porque a más de uno se le hace conocido o por simple curiosidad: la supuesta mala relación entre Brooklyn Bekham y sus padres. Según se comenta, David y Victoria habrían interferido en el matrimonio de su hijo con Nicola Peltz, señalándose especialmente a Victoria como la principal responsable de entrometerse en la relación.

Más allá del interés que despierta el apellido Beckham, este caso ha vuelto a poner sobre la mesa un conflicto muy frecuente: la complicada relación entre suegras y nueras. Para analizar este tipo de dinámicas familiares, desde Quincemil hemos hablado con Lara Ferreiro, psicóloga que el próximo 11 de febrero impartirá una charla en A Coruña.

La especialista explica que los enfrentamientos entre suegra y nuera son mucho más habituales de lo que se suele pensar y pueden tener origen en los celos, la falta de límites o la dificultad para aceptar el cambio de rol dentro de la familia.

El conflicto suegra - nuera

"El 60% de las suegras y nueras en España se llevan fatal. Yo lo veo mucho en terapia, porque al final es este machismo de dos mujeres compitiendo por el amor de un hombre", explica la especialista.

Según Ferreiro, no se trata de casos aislados ni exclusivos de familias famosas, sino de un patrón que se repite constantemente y de una dinámica muy arraigada en nuestra cultura.

Cuando una madre no acepta la independencia del hijo

Uno de los factores clave del conflicto aparece cuando la madre no asume el cambio de rol que implica que su hijo forme una nueva familia. "Cuando somos pequeños tenemos dependencia vertical -los hijos abajo y los padres arriba- y luego con el tiempo va cambiando a la dependencia horizontal. Hay muchas madres que no asumen esa independencia, entonces sienten que sus hijos son de su propiedad", señala la psicóloga.

En este contexto, cualquier pareja puede percibirse como una amenaza. "A veces las madres se meten, intentan controlar la vida, opinar, y entonces la pareja dice 'oye, no, es mi marido'", añade. Aquí, según Ferreiro, el papel del hijo es fundamental: "El saber poner límites y el saber gestionar es bastante importante".

Madres fusión y madres helicóptero

Ferreiro identifica distintos perfiles maternos que suelen estar detrás de estos conflictos. Uno de ellos, explica, son las madres fusión, aquellas que "se fusionan con la identidad del hijo y creen que este es de su propiedad", algo que, según afirma, "es bastante habitual".

Otro perfil es el de las madres helicóptero, término que se ha popularizado en los últimos años y en el que, según dice Lara, podría denominarse así a la reina Letizia. "Son aquellas que sobrevuelan sobre la vida de sus hijos y tienen tendencia al perfeccionismo y al control", explica.

En el caso de los Beckham, la psicóloga apunta que el conflicto tuvo su origen en la boda de Brooklyn y Nicola Peltz, desde el polémico vestido hasta el protagonismo de Victoria durante el baile.

Amienemigas y guerras silenciosas

"Es bastante habitual la competencia entre dos mujeres. La madre versus la pareja", apunta Lara. Lejos de enfrentamientos abiertos, en ocasiones el conflicto se disfraza de cordialidad. "Muchas van de amienemigas, pero en el fondo son enemigas y se lo intentan llevar a su terreno", afirma Ferreiro.

No es casualidad, apunta, que este sea uno de los motivos que más ve en terapia porque, además de ser un tema súper frecuente, "estás condenada a entenderte".

Una pregunta habitual es por qué estos conflictos se atribuyen casi siempre a las madres. Para la psicóloga, la respuesta es clara. "Los hombres no se meten tanto, suelen ser un poco más periféricos. No opinan tanto, no pelean abiertamente, sencillamente pasan". Ferreiro incluso apunta a diferencias en la forma de comunicarse. "A nosotras se nos activan 12 áreas cerebrales y al hombre 5 cuando estamos comunicando".

Esto explica que las mujeres tengan más capacidades a la hora de llevar a cabo una comunicación indirecta. "Forma parte de nuestra propia naturaleza", señala.

Lara Ferreiro ofrecerá una charla el próximo 11 de febrero a las 19:30 horas en el Auditorio Sede Afundación, en el Cantón Grande de A Coruña, en la que aprenderás a identificar a las personas tóxicas que se esconden en distintos ámbitos de la vida, ya sea tu propia pareja, una amistad o incluso una suegra.