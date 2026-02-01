Estos son los grandes eventos que acogerá A Coruña en febrero 2026: música, humor, motor y mucho más

Estos son todos los grandes conciertos y eventos que tendrán lugar en febrero 2026 en A Coruña

El segundo mes del año se caracteriza por ser una de las temporadas más festivas, a pesar de que todavía nos encontremos en pleno invierno. Y es que febrero trae consigo las fiestas del Entroido, donde los protagonistas son la música y los disfraces.

Por ello, A Coruña ya se prepara para estas importantes fiestas, añadiendo a su agenda un gran repertorio de conciertos -como los de Amaral, Miguel Ríos o Taburete-, espectáculos de humor, fiestas y muchísimo más que podrás descubrir en este artículo.

Conciertos del mes en A Coruña

El viernes 6 a las 21:00 horas empezamos el mes con un concierto inédito de Baiuca, conocido por fusionar magistralmente sonidos electrónicos y tradicionales. Traerá hasta la sala Pelícano su espectáculo Fin do Barullo, con el que cerrará su gira por todo lo alto.

El sábado 7 a las 21:00 horas será el turno de Mikel Izal de subirse al escenario del Coliseum. Será uno de sus últimos shows de su gira El Miedo y El Paraíso, donde interpretará en directo las canciones de su primer disco en solitario y las de su etapa como vocalista y compositor de IZAL.

El domingo 8 a las 21:00 horas tendrá lugar el concierto An Evening with JEFF TWEEDY, una esperada cita para los amantes del rock y alt-country contemporáneo que se podrá disfrutar en el Teatro Colón.

El viernes 13 a las 20:30 horas llega a la sala Inn una de las bandas revelación que más están sonando en España: Malmö 040. Llegan a la ciudad herculina con su Los De Siempre Tour, un recorrido en el que presentarán su álbum Cuando Éramos Felices Sin Saberlo.

El domingo 15 a las 19:00 horas será el turno de Jeanette de presentarse en el Auditorio Gaviota de PALEXCO para celebrar por todo lo alto su 50 aniversario de trayectoria musical. Un emocionante encuentro con la figura del pop melódico que sigue conquistando generaciones.

El sábado 21 a las 21:00 horas aterriza en el Coliseum uno de los duetos de pop-rock más importantes de la escena musical española: Amaral. Los artistas Eva Amaral y Juan Aguirre se embarcan en su Dolce Vita Tour y harán una parada única en los escenarios herculinos.

El sábado 21 a las 21:00 horas tenemos una cita en el Teatro Colón con Miguel Ríos y su gira El último vals, un recorrido que lo llevará por los mejores teatros de España durante el 2025 y 2026.

El viernes 27 a las 20:30 horas podremos disfrutar de un espectáculo de Efecto Pasillo en el Teatro Colón, donde presentarán su gira Oro y Diamantes. Recordarán junto a su público sus éxitos atemporales, como Pan y mantequilla o No importa que llueva; y sus nuevos temas, como Buen Café.

El viernes 27 a las 20:00 horas es el turno de Taburete de presentarse en la sala Pelícano. Tras una pausa en su carrera musical, Taburete vuelve con más fuerza que nunca para presentar su nuevo álbum y gira nacional: El perro que fuma.

Todo el mes: Carnaval en A Coruña

Las celebraciones del Entroido coruñés tendrán lugar a lo largo de todo el mes de febrero, convirtiendo la ciudad herculina en un punto de encuentro de la música, procesiones, disfraces, fiestas y gastronomía típica de Entroido.

Se espera que la mayor parte de eventos se concentren los días de Carnaval, coincidiendo con el fin de semana del viernes 13 hasta el lunes 16. Durante estos días, las calles de la ciudad de cristal se llenarán de procesiones de diferentes disfraces, choqueiros, música y fiestas por cada rincón de A Coruña.

Además, muchos bares y restaurantes ofrecerán postres típicos del Entroido, como filloas u orejas.

La programación de este año todavía no ha sido revelada, pero se espera que se haga pública durante la primera semana de febrero.

6 y 7 de febrero: Espectáculo Remember de Dani Martínez

Haremos un viaje en el tiempo con Dani Martínez y su 'Remember' a inicios de mes

El viernes 6 y sábado 7 a las 20:00 horas podremos disfrutar del nuevo espectáculo del cómico Dani Martínez, Remember, en el Auditorio Gaviota de PALEXCO.

Nuestro humorista encarnará el papel de viajero del tiempo proveniente del año 2050 y nos sumergirá en un show todoterreno en el que cantaremos, bailaremos y podremos participar activamente durante todo el espectáculo.

¿Te animas a apuntarte a esta aventura con Dani Martínez? Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 23,10 euros.

7 de febrero: Monólogo de Sergio Encinas

El humorista Sergio Encinas llega a la ciudad herculina con su nuevo monólogo

El sábado 7 a las 20:00 horas también tenemos otra cita que promete hacernos reír hasta estallar. Y es que Sergio Encinas, conocido por su participación en Las Noches de El club de comedia, se subirá al escenario del Auditorio Sede Afundación para presentar su nuevo monólogo.

Sus 15 años recorriendo salas y teatros de toda España lo han curtido como un cómico inigualable. ¿No te lo crees? Entonces solo hace falta que le eches un vistazo a sus 11 millones de seguidores en sus plataformas.

Si sigues sin creértelo, no dudes en pasarte por su show. No te arrepentirás. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 16,80 euros.

7 de febrero: XI Festa do Botelo

A lo largo de todo el sábado 7 se podrá disfrutar de la 11.ª edición de la Fiesta del Botelo, una celebración organizada por el Concello de O Barco con motivo del producto estrella de la gastronomía invernal de O Barco de Valdeorras: el Botelo.

La fiesta tendrá lugar en el Hotel de Finisterre, donde se podrá disfrutar de una comida-degustación y de un Tunel del Vino de Valdeorras.

La jornada se completará con música en directo.

11 de febrero: charla de Lara Ferreiro

La psicóloga Lara Ferreiro dará una charla en A Coruña para aprender a combatir las relaciones tóxicas

La psicóloga y sexóloga Lara Ferreiro aterriza en A Coruña el próximo miércoles 11 de febrero, con una propuesta tan personal como necesaria: el espectáculo Quiérete y sal de las relaciones tóxicas. La cita será a las 19:30 horas en el Auditorio Sede Afundación, en el Cantón Grande de A Coruña.

Durante 90 minutos, la experta promete una experiencia reveladora que combina divulgación psicológica, humor, emoción y herramientas prácticas para aprender, de una vez por todas, a reconocer y salir de los vínculos dañinos que nos rodean. Las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación.

A través de ejemplos reales, reflexiones honestas y técnicas sencillas de aplicar en el día a día, Ferreiro enseñará al público a identificar a las personas tóxicas que se esconden en distintos ámbitos de la vida —la pareja, el entorno laboral, los amigos o incluso la familia— y a poner límites sanos para proteger la autoestima.

13 y 16 de febrero: Fiestas Wake Up! en la sala Pelícano

Este mes podremos disfrutar de dos diferentes fiestas Wake Up! en la sala Pelícano

El mes de febrero prevé varias fiestas electrónicas en una de las discotecas más aclamadas de la ciudad herculina: la sala Pelícano. Las entradas suelen agotarse con bastante antelación, ¡así que no te lo pienses más y hazte ya con ellas!

El viernes 13 a partir de las 23:00 horas se podrá disfrutar de una increíble fiesta Wake Up! protagonizada por uno de los nombres más reconocidos del hard techno actual: Holy Priest, conocido por su sonido crudo y energía arrolladora. Un plan imprescindible de viernes de Carnaval para los amantes de la electrónica.

Las entradas se pueden conseguir desde 23 euros en fourvenues.es. ¡Date prisa, ya que esta es la tercera y última tirada de entradas!

El lunes 16 a partir de las 20:30 horas dará inicio la fiesta Wake Up! especial de Carnavales en la sala Pelícano. En esta ocasión, recibiremos a nombres tan sonados como Adam Beyer, Marco Faraone, Anna Tur, Viviana Casanova y Caste en la Mainroom, mientras que en la SkyRoom tendremos a Future.666, Slin y Hermética para hacernos bailar sin parar.

Las entradas están a la venta en fourvenues.es desde 19 euros. ¡No te olvides de venir con tu mejor disfraz!

20 de febrero: Representación de Poncia (con Lolita Flores)

El viernes 20 a las 20:30 horas el Teatro Colón acogerá la representación de Poncia, la obra teatral creada a partir de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

En esta versión teatral de la novela lorquiana nos sumergiremos en la piel de Poncia, la criada de Bernarda Alba, quien será interpretada de manera sobresaliente por Lolita Flores. Pasaremos junto a ella su duelo tras la muerte de Adela.

Si buscas un plan de teatro para un viernes frío y lluvioso, hazte con las entradas en Ataquilla.com desde 17,60 euros. ¡Pero date prisa, pues ya no quedan muchas!

20 de febrero: Salsa Fest 2026

El sábado 20 llega a la sala Garufa la edición 2026 del Salsa Fest, una exquisita selección de artistas y DJs de alto nivel que celebrarán su amor y pasión por la salsa y los ritmos tropicales.

En esta ocasión contaremos con la participación de Michelle Aponte, Yamil Quijada, Jonathan Enrique, Iván Gamez, DJ Johann Saavedra, DJ Johnny Salsa, Alejandra y Prando.

Las entradas están a la venta desde 10 euros en tomaticket.es

21 de febrero: Espectáculo Misión Impro-Sible de Aguilera y Mení

El gran espectáculo humorístico del mes: 'Misión Impro-Sible'

El sábado 21 a las 20:30 horas tenemos cita con uno de los mejores espectáculos de humor e improvisación en el Auditorio Gaviota de PALEXCO.

Los cómicos Aguilera y Mení se presentan en la ciudad olívica con una trama de lo más sencilla: robar una joya. Y para ello tendrán que infiltrase en una organización e ir superando una serie de pruebas que los acercarán a su objetivo.

¿Y qué podemos esperar nosotros? Monólogos, parodias y constante interacción que nos tendrá riendo a carcajadas durante todo el espectáculo.

Las entradas ya están agotadas.

21 de febrero: El Lago de los Cisnes de Classic Stage

El segundo gran espectáculo de este mes será la representación del ballet clásico de 'El Lago de los Cisnes'

El sábado 21 a las 20:30 horas se podrá disfrutar de una cita con la compañía de Classic Stage en el Palacio de la Ópera, donde presentarán su versión del ballet de El Lago de los Cisnes.

Esta obra de ballet clásico combina una historia de amor imposible, la mejor música de Tchaikovsky y una coreografía espléndida que harán de este espectáculo algo inolvidable para su público.

Las entradas están a la venta Ataquilla.com desde 30,80 euros.

22 de febrero: La gran aventura de Elsa y Anna, El Musical

El espectáculo infantil basado en Frozen y cuentos clásicos de la infancia

El domingo 22 a las 11:30 horas en el Colegio Salesianos se podrá disfrutar de un show dedicado para los más pequeños de la familia: La gran aventura de Elsa y Anna, El Musical.

En este espectáculo, Elsa ha perdido el control de sus poderes y ha vuelto a congelar Arandelle, por lo que Anna y Olaf la ayudarán a ver la importancia de crecer a través de escenas de diferentes personajes inolvidables: Peter Pan y Campanilla, Mary Poppins, Cenicienta y muchos más.

Un emocionante show basado en los mejores personajes de los cuentos de nuestra infancia, lleno de nostálgicas canciones y los mejores temas de Frozen I y II.

Puedes conseguir las entradas en enterticket.es desde 14,50 euros.

27 de febrero: Show patético de Abián Díaz

El cómico Abián Díaz llega con su 'Show patético' a la ciudad herculina

El viernes 27 a las 20:00 horas en el Teatro de Sede Afundación tendrá lugar uno de los últimos espectáculos humorísticos del mes: el Show patético de Abián Díaz.

En este show, nuestro cómico promete hacer reír a su público hasta que no pueda más. Para ello, viene preparado con su inseparable piano y su estilo personal que desborda carisma.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

27 y 28 de febrero: 30 Rallye

El primer gran evento de motor de este año en la ciudad herculina

El viernes 27 y sábado 28 podremos disfrutar de uno de los primeros grandes eventos del motor de este año en la ciudad herculina: 30 Rallye.

El viernes 27 se centrará en el shakedown de esta nueva edición. Se presentará el tramo de calificación y se hará la ceremonia de salida, seguida de un tramo de espectáculo (SS1).

El sábado 28 será el plato fuerte del Rallye. Consistirá en cinco tramos a doble pasada, dando inicio en la emblemática Plaza de María Pita. Al finalizar, se procederá a la ceremonia de premios, que dará paso a la fiesta de fin de Rallye.

28 de febrero: Ultrashow de Miguel Noguera

El 'Ultrashow' de Miguel Noguera llega a la ciudad herculina a finales de mes

El sábado 28 a las 20:00 horas podremos disfrutar en Auditorio Sede Afundación del último espectáculo de humor del mes de febrero: el Ultrashow de Miguel Noguera.

Este reconocido cómico se subirá a los escenarios herculinos para presentar su Ultrashow, un monólogo que tiene de todo un poco; desde divagaciones inesperadas hasta pasajes improvisados.

El precio de las entradas es de 17,80 euros en Ataquilla.com