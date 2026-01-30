Así será el Carnaval 2026 de A Laracha (A Coruña): verbena, concurso de disfraces, talleres...

A Laracha ya se prepara para celebrar el Carnaval por todo lo alto. Y uno de los protagonistas del Entroido será el tradicional Concurso de Disfraces, que este año cuenta con dos novedades: los premios podrían superar los 5.000 euros y el desfile se trasladará hasta la plaza Lees Sables d´Olonne.

El tradicional certamen se celebrará el martes 17 de febrero a partir de las 18:30 horas, en el descanso de la verbena que comenzará a las 17:00 horas y estará amenizada por la orquesta Fania Blanco Show.

Las inscripciones para participar en el concurso se abrirán el próximo lunes 2 de febrero y se podrán formalizar hasta la víspera del concurso, el día 16, a las 12:00 horas tanto online como presencialmente en la Casa de la Cultura. El Concurso de Disfraces de Carnaval está abierto a todas las edades e incluye las siguientes categorías:

Individual infantil (hasta 12 años)

Individual adulto (a partir de 13 años)

Parejas

Grupos (de 3 a 8 componentes)

Comparsas (más de 8 componentes)

El reparto de premios podrá alcanzar los 5.000 euros, destacando el primer premio de la categoría de comparsas (más de ocho miembros), dotado con 1.000 euros. El segundo clasificado se llevará 600 euros y el tercero, 500.

Las bases establecen la posibilidad de hasta 10 accésits de 200 euros para el resto de las comparsas participantes que sean merecedoras de reconocimiento por su calidad, creatividad o puesta en escena.

Los premios para los grupos (de 3 a 8 componentes) serán de 350, 300 y 250 euros, mientras que las parejas se repartirán tres premios de 90, 80 y 70 euros. Los participantes a título individual tendrán incentivos económicos de 75, 60 y 50 euros tanto para los de categoría infantil (hasta 12 años) cómo adultos (mayores de 12 años).

Propuestas para los más pequeños

El programa municipal de Carnaval incluye otras propuestas pensadas especialmente para el público infantil y familiar.

Así, el domingo 15, entre las 17:00 y las 20:00 horas, se celebrará la tradicional Fiesta de Carnaval en el pabellón del IES Agra de Leborís con hinchables, DJ infantil con coreografías y bailes y reparto de golosinas para todos los niños y niñas que acudan disfrazados.

El público, además, podrá disfrutar de dos propuestas de magia en directo, ambas en la Casa de la Cultura a las 17:30 horas.

Dani García presentará el lunes 16 su Gala de maxia Abraio, mientras que el miércoles 18 será el turno del show A maxia de Joshua Kenneth. La organización de ambos eventos se hace en colaboración con el programa Dinamiz-ARTj del Instituto Para la Transición Justa.

Programa del Carnaval 2026 de A Laracha.

La programación se completa con talleres de máscaras de desechos que se desarrollarán en la Casa de la Cultura el lunes 16 y el miércoles 18 por la mañana. Estos obradoiros están dirigidos a distintos niveles de Educación Infantil y Primaria.

El ayuntamiento informa que para participar en estos talleres será obligatorio estar empadronado. La inscripción (gratuita) se abrirá el 9 de febrero a las 9:00 horas, también a través de un formulario online o presencialmente en la Casa de la Cultura. En este caso las plazas disponibles será otorgadas por orden de inscripción.

El Concello de A Laracha busca de esta forma apostar un año más por un Carnaval participativo, creativo y pensado para todos los públicos, en el que el Concurso de Disfraces se vuelve a situar cómo una de las citas más esperadas.