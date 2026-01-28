Descuentos por el Long weekend, desde este jueves al sábado en el Outlet Área Central de Santiago

El centro comercial encara los próximos días con un doble plan irresistible: moda con descuentos extra y la primera edición del Outlet do Libro Galego

El Outlet Área Central celebra esta semana su Long weekend, una campaña en la que sus clientes encontrarán descuentos adicionales en sus establecimientos. Estas ofertas especiales sólo se podrán disfrutar desde mañana jueves 29 al sábado 31 de enero.

En el Outlet Área Central quieren facilitar las compras de invierno y dar todas las opciones a sus clientes para que se puedan beneficiar de las promociones de sus establecimientos. Los outlets exclusivos (únicos en Galicia) de Bimba y Lola, Scalpers, El Ganso, etc. participan en esta campaña. Durante estos tres días habrá descuentos adicionales sobre los precios outlet habituales. Los clientes podrán identificar qué establecimientos están adheridos a esta iniciativa buscando el cartel de la campaña en sus escaparates.

Botas, abrigos, jerséis, camisas, bufandas, bolsos, etc.; es el momento de equiparse para los días de frío y lluvia con las promociones que ofrecerán los establecimientos del Outlet Área Central.

El Long weekend es una campaña que se celebra todos los meses a partir del último jueves de cada mes y se extiende todo el fin de semana.

I Outlet del libro gallego

Por otro lado, el libro gallego centra los próximos días las actividades del Outlet Área Central. Desde mañana jueves 29 de enero hasta el sábado 7 de febrero, Área Central y el Consorcio Editorial Galego organizan el I Outlet do libro galego.

En esta nueva actividad habrá cientos de libros en gallego a la venta, de todos los géneros y para todas las edades. Sus precios, muy económicos: la mayoría de ellos entre 1 y 10 euros. Este espacio de venta se ubicará en la zona azul de tu outlet de moda de Santiago.

El I Outlet del libro gallego promueve la lectura en gallego cerca de dos fechas muy importantes. El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Y el 23 de febrero se recuerda el nacimiento de Rosalía de Castro.

Además de la exposición y venta de libros en gallego, los más pequeños podrán disfrutar de actividades complementarias. Este sábado 30 a las 18:00 horas, se celebra el taller de ilustración "Pintando a Rosalía", con premios para las mejores obras.