El Xokas carga contra la política española: "El voto no sirve de mucho. No se puede confiar en los líderes políticos"

Joaquín Domínguez, más conocido en el mundo de internet como El Xokas, es uno de los streamers y youtubers más populares -y también más controvertidos- del momento. Ayer se sentó frente a Pablo Motos en El Hormiguero. Lo curioso es que ha hablado muy poco de su trayectoria en redes sociales y mucho sobre política para, sobre todo, criticarla.

Nacido en Lugo en 1991, reside actualmente en Madrid, desde donde realiza sus directos en Twitch. Su casa, adaptada para la creación de contenido, es el espacio desde el que conecta con más de una decena de millones de seguidores: más de 4 millones en Twitch, cerca de 3 millones en Youtube y casi 6 millones en TikTok.

"Estamos un poco sometidos"

La visita de El Xokas a El Hormiguero no fue una entrevista ligada al entretenimiento. Fue, más bien, una exposición directa de su malestar con el sistema, especialmente en lo relacionado con la fiscalidad, la política y el funcionamiento del Estado.

A lo largo de la conversación, el creador de contenido dejó claro que siente que quienes emprenden en España parten con desventaja, afirmando que "estamos un poco sometidos" y que "una persona que se dedica a emprender y que genere puestos de trabajo lo que debería tener es beneficios del Estado, no cargas".

Uno de los puntos más criticados fue la cuota de autónomos, que calificó de injusta: "La cuota de autónomos creo que es injusta por cómo funciona". Desde su punto de vista, el Estado debería asumir mayor apoyo, ya que "el Estado tiene que ayudar y fomentar que la gente emprenda", permitiendo que "cada uno tiene que poder soñar" sin sentirse castigado al intentarlo.

Incluso, llegó a deslizar una crítica a la inspección que le hizo Hacienda después de dar su opinión sobre esto en sus redes. "¿Coincidencia?", le preguntó Motos. "No lo creo", respondió El Xokas. Y añadió: "Me imagino que por eso la gente está callada. Tener problemas con alguien que controla todo es problemático".

"Mi palabra tiene más derecho si vivo aquí"

El debate sobre Andorra también estuvo presente. Afirmó que no va a mudarse a Andorra por el hecho de pagar menos porque "sería un poco hipócrita luchar desde fuera y no desde dentro". Aun así, defendió a aquellos que toman la decisión de hacerlo: "respeto que con la presión fiscal y con todos los problemas que te está dando tu país, si trabajas en mi sector, te vayas".

Él mismo afirmó: "No me quiero ir porque el dinero no es una prioridad, pero entiendo que la gente que no se quiera someter".

El Xokas, que pasó de hacer su mitin en redes a hacerlo en El Hormiguero, también tuvo un momento para hablar de la política de España. Su visión fue tajante cuando Pablo Motos le preguntó por cómo veía la política española: "Mal", contestó sin tapujos.

Aseguró lo siguiente: "Yo no creo en la partitocracia, creo que vivimos en un sistema en el que no tenemos voz ni voto". Por si fuera poco, también añadió: "El sistema democrático en el que vivimos en la actualidad no funciona" y que "el voto no sirve de mucho desgraciadamente".

Lo cierto es que el voto es la mejor forma de dar nuestra opinión, algunos deciden hacerlo, otros no, y otros votan nulo, pero lo importante es que cada uno es libre de hacer lo que quiera y votar al partido que crea conveniente, y sí, es necesario.

Para rematar, denunció que "el sistema está absolutamente corrupto. No puedes confiar en los líderes políticos".

Sobre su trayectoria

Xokas definió su trabajo como "un presentador de la tele, pero que decía más tonterías", así se lo explicaba a su abuela. Asegura que tiene éxito "porque es más cercano" y que, si tuviera los niveles de producción de la televisión, "perdería esa esencia".

Contó que ha hecho directos larguísimos, "de casi 24 horas", y que normalmente duran "10 o 12 horas". Relató una anécdota jugando al WoW: salió a por un burrito, se dejó el directo puesto y se quedó fuera de casa; tuvo que llamar al cerrajero desde el móvil del repartidor y este le cobró "150 pavos por abrir la puerta con un trozo de botella".