Cambre (A Coruña) programa un cartel con disfraces y música para el carnaval

El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, ha presentado el programa de actividades del Entroido Cambrés, que se celebrará el viernes 21 de febrero con una intensa jornada festiva para todos los públicos.

Desde las 14:00 hasta las 21:30 horas se desarrollarán comparsas, desfile de carrozas, concurso de disfraces y la entrega de premios y gratificaciones, a cargo de José Manuel Rodríguez.

A partir de las 21:30 horas, la fiesta continuará con las actuaciones de "Los Inhumanos" y la Gran Orquesta "Los Satélites", además de la animación musical del DJ Manri, configurando una noche de música y diversión en el municipio.

Abono de los premios pendientes

El gobierno municipal ha anunciado también que a lo largo de la próxima semana se abonarán los premios pendientes de los Entroidos de 2023 y 2024, por un importe aproximado de 10.400 euros.

Asimismo, se ha informado de que los premios de 2025, por unos 4.100 euros, y los de 2026, por alrededor de 7.100 euros, ya se encuentran en Intervención y se pagarán a la mayor brevedad posible.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha animado a los vecinos y vecinas de Cambre y a todas las personas que lo deseen a participar y disfrutar de un gran día de Entroido en el municipio.