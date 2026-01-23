Ofrecido por:
Cambre (A Coruña) programa un cartel con disfraces y música para el carnaval
Comparsas, carrozas y conciertos con Los Inhumanos y la Orquesta Los Satélites marcarán la jornada
El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, ha presentado el programa de actividades del Entroido Cambrés, que se celebrará el viernes 21 de febrero con una intensa jornada festiva para todos los públicos.
Desde las 14:00 hasta las 21:30 horas se desarrollarán comparsas, desfile de carrozas, concurso de disfraces y la entrega de premios y gratificaciones, a cargo de José Manuel Rodríguez.
A partir de las 21:30 horas, la fiesta continuará con las actuaciones de "Los Inhumanos" y la Gran Orquesta "Los Satélites", además de la animación musical del DJ Manri, configurando una noche de música y diversión en el municipio.
Abono de los premios pendientes
El gobierno municipal ha anunciado también que a lo largo de la próxima semana se abonarán los premios pendientes de los Entroidos de 2023 y 2024, por un importe aproximado de 10.400 euros.
Asimismo, se ha informado de que los premios de 2025, por unos 4.100 euros, y los de 2026, por alrededor de 7.100 euros, ya se encuentran en Intervención y se pagarán a la mayor brevedad posible.
La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha animado a los vecinos y vecinas de Cambre y a todas las personas que lo deseen a participar y disfrutar de un gran día de Entroido en el municipio.