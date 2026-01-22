Estos son todos los planes que puedes hacer en Santiago de Compostela este fin de semana

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Empezando por los conciertos del 10.º Aniversario del Inferno Rock Bar y Lee Fields en la Sala Capitol y terminando con varios espectáculos de humor, como Coaches de choque de Owaldo Digón y Rafa Durán o La vida regulinchi de Daniel Fez. Son muchas las posibilidades de pasárselo en grande este fin de semana en Santiago de Compostela.

En Quincemil hemos hecho una lista de los mejores planes que puedes hacer para aprovechar este fin de semana lluvioso al máximo. Y a ti, ¿qué te apetece hacer?

Conciertos del fin de semana

La leyenda viva del soul vuelve a España

El fin de semana se estrena en la ciudad compostelana con una serie de conciertos para todos los gustos y edades. ¿Cuáles te has apuntado ya en tu agenda?

El jueves 22 a las 20:30 horas en el Auditorio de Galicia calentamos motores para el fin de semana con Impresión Nocturna, el espectáculo protagonizado por la Real Filharmonía de Galicia. La directora será Johanna Malangré y estará acompañada por Alexandra Dariescu al piano.

El sábado 24 a las 20:30 horas será el turno de Angelus Apatrida, Ektomorf y Krime de actuar en la Sala Capitol. Tres grandes formaciones con un sonido arrollador que llegan a la ciudad compostelana para celebrar el 10.º Aniversario del Inferno Rock Bar.

El domingo 25 a las 20:00 horas llegará Lee Fields a la Sala Capitol, una de las voces más destacadas del soul de los años sesenta. Será un espectáculo inigualable para los amantes de este género musical, quienes podrán disfrutar de la leyenda en vivo.

Otros conciertos destacados serán el de Lobeira en la sala Riquela, que tendrá lugar el viernes 23, y el de Balteira en la Casa das Crechas, programado para el sábado 24.

Espectáculo La vida regulinchi de Daniel Fez

El humorista y ‘tiktoker’ asturiano Daniel Fez

El viernes 23 a las 20:30 horas llega Daniel Fez al Auditorio Abanca con su nuevo espectáculo La vida regulinchi, donde el hacedor de vídeos y cosas de esas contará de primera mano su vida de influencer.

Un show fresco, con mucha interacción con el público y lleno de historias regulinchis. ¿Quieres pasar una tarde llena de risas? Entonces no dudes en hacerte con las entradas de La vida regulinchi.

Representación de la obra de teatro Matres

Este fin de semana tendrá lugar la representación de la obra 'Matres'

El sábado 24 a las 18:00 horas tendrá lugar la representación de Matres en el Teatro Principal de la ciudad compostelana, una obra para toda la familia en la que un niño crece en una pequeña aldea y es criado por tres mujeres: su madre, abuela y tía.

Se trata de una pieza teatral enfocada en la maternidad y la muerte, donde además se fusiona el amor, superación y humor de forma completamente natural.

Musical solidario de AGADEA - Non estamos tolas de Mimarte

Representación de la obra de teatro musical 'Non estamos tolas' a favor de AGADEA

El sábado 24 a las 19:00 horas en el Auditorio de Galicia de Santiago tendrá lugar la representación del musical solidario Non estamos solas, una obra de teatro musical que fusiona humor, música y retranca gallega para poner en marcha una iniciativa solidaria por las personas con alzheimer.

Las entradas se pueden conseguir por 10 euros en cualquier centro de AGADEA. También ha sido habilitada una Fila 0 para colaborar a través del Bizum AGADEA 13360.

El Cascanueces del Ballet Clásico Internacional

El Ballet Clásico Internacional llega a Vigo el primer mes del año

El sábado 24 podremos disfrutar de la representación de El Cascanueces del Ballet Clásico Internacional. Tendrá lugar a las 19:00 horas en el Teatro Compostela.

La compañía de ballet internacional volverá a recorrer diferentes teatros de España, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de una emocionante representación de El Cascanueces.

Espectáculo Coaches de choque de Oswaldo Digón y Rafa Durán

Cartel del espectáculo 'Coaches de choque'

El sábado 24 a las 20:30 horas en el Auditorio Abanca de la ciudad compostelana tendrá lugar una nueva cita humorística con Oswaldo Digón y Rafa Durán con su aclamado Coaches de choque.

Si lo que estás buscando es una sesión completa de terapia de impro-choque, donde podrás interactuar directamente con los cómicos, no dudes en hacerte con las entradas.

Espectáculo Prohibido echarle cacahuetes al mono de Salva Reina

El espectáculo de Salva Reina, 'Prohibido echarle cacahuetes al mono', tendrá lugar este fin de semana

El domingo 25 a las 19:00 horas será el turno de Salva Reina de presentarse en el Teatro Compostela para presentar su nuevo espectáculo de humor Prohibido echarle cacahuetes al mono, un show al puro estilo de stand-up.

El público quedará encantado con el humor cercano y genuino que tan bien caracteriza a Salva Reina. ¡No te lo pienses más!