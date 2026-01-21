Regresa el Curruncho Pop de Carballo (A Coruña): esta es la programación completa

Carballo se prepara para la reapertura del Curruncho Pop de la Biblioteca Rego da Balsa, un espacio en el que desde hace diez años mezcla música y literatura, calidad y diversidad.

La Concellaría de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística ha preparado cinco rincones: cuatro alrededor de otras tantas obras literarias y un quinto solo musical. La concejala de Bibliotecas, Ángeles Pacoret, y el alcalde, Daniel Pérez, presentaron la semana pasada esta "edición tan redonda" de la que la edila destacó su gran calidad.

Estos eventos están dirigidos a todos los públicos y consolidan el Curruncho Pop como un formato de éxito que refuerza el papel de las bibliotecas como "espacios de cultura en el sentido más amplio" y que convierte a Rego da Balsa "en un lugar de puertas abiertas a toda la sociedad".

Programación completa

Sábado, 24 de enero | 20:00 horas - Fernando Rojizo & The Inner Demons

Fernando Rojizo fue el guitarrista y compositor de la clásica banda de soul y r&b Ferroblues y también el guitarra solista de la Bantastic Fand, banda del malogrado Nacho Para, que participó hace unos años en el Rincón Pop dedicado a George Harrison.

Con su nombre, Rojizo lleva editados cinco discos, que mezclan música negra, folk y pop psicodélico. En Carballo presentará el último, Luzzy, grabado en directo en el Festival de Jazz de Cartagena, y estará acompañado por dos de los Inner Demons, el guitarrista Joaquín Talismán y el percusionista Paco de él Cierro.

Sábado, 21 de febrero | 19.30 horas - Presentación del libro Caballos salvajes. Gram Parsons (1968-1973), de Jordi Puyol Nadal

Uno de los rincones del año pasado estuvo dedicado a The Byrds, una banda por la que pasó Gram Parsons. Posteriormente, se editó el libro que será presentado el 21 de febrero. "Teniendo en cuenta lo que supuso en su momento este músico en el nacimiento del llamado country rock, decidimos dedicarle un rincón y recuperar la Los Birdiños", señalan desde la organización.

Pablo Leira, Ramón Saleta, Joki, Marcos Montoto y Gabrulo se refuerzan para venir a Carballo con Ismael Cabaleiro (Malabesta) al violín y Lucía Pernas interpretando la Emylou Harris, compañera de Parsons.

Sábado, 21 de marzo | 19:30 horas - Presentación del libro Los forajidos de lana música country, de Javier Márquez Sánchez

Conocidos en su momento como los Outlaws de la música country, denominación con la que llegaron a grabar un par de discos, los más carismáticos fueron Kriss Kristofferson, Waylon Jenings y Willie Nelson.

De estos tres, y de algún más, sonarán canciones en este Rincón Pop, en el que estarán los HTH (Honky Tonk Héroes), una banda especialmente creada para la ocasión por Hendrik Röever, Óscar Avendaño, Ramón Saleta, Joki y la Rubén Suárez, cantante y compositor en los The Family Folks.

Sábado, 25 de abril | 19:30 horas - Presentación del libro Conversaciones con Maryní, de Esther Zecco

Maryní Callejo es una mujer totalmente desconocida para el gran público, y, sin embargo, fue la productora y directora musical de grupos y cantantes con gran éxito: guio los primeros pasos de Los Brincos, Los Relámpagos, Massiel o Fórmula V; colaboró con Nino Bravo, para el que compuso Un beso y una flor; y trabajó cómo directora musical con Mari Trini o Paloma Sano Basilio.

El libro supone un reconocimiento que no tuvo en su trayectoria profesional y que le llega cuando ya tiene una avanzada edad y problemas de salud. Esto no le permitirá trasladarse de Málaga a Carballo, aunque los asistentes al evento cantarán en su honor con Espiño Band, que hará un recorrido por los temas producidos por Mariní a lo largo de su carrera. La propia Esther Zacco, autora de la entrevista y del libro, interpretará algunas de las canciones.

Sábado, 16 de mayo | 19:30 horas - Presentación del libro Bibiano, cambiar para ser uno mismo, de Carlos Rego

El ayuntamiento recupera este libro, presentado en la PLIC 2025, para ponerle música en el último Curruncho Pop de este 2026, en una ocasión única. Bibiano fue una figura poliédrica dentro de la música: cantautor y participante en Voces Ceibes, grabó un primer disco producido por Alain Milhaud, el productor de Los Bravos, entre otros.

Después de editar tres discos dejó la música como intérprete, pero no se apartó de ella, ya que fue el fundador de la Escuela de Música Contemporánea de Vigo, tuvo una gran promotora de conciertos y abrió la mítica sala Kremlin de Vigo. Alfonso Espiño será el encargado de interpretar sus canciones junto al guitarrista Xoán Piñón, que participó en la grabación del disco Alcabre y fue fundador del grupo de folk Dona.