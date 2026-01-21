El pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña) revela dos especies de hongos inéditas en Galicia

El Pazo de Mariñán ha vuelto a confirmar su enorme valor ambiental con el hallazgo de dos especies de hongos nunca antes catalogadas en Galicia, dentro del estudio micológico promovido por la Diputación de A Coruña.

La primera salida de campo, realizada por la Federación Galega de Micoloxía, permitió identificar Microglossum truncatum y Glutinoglossum triseptatum, además de una tercera especie de gran rareza.

Este descubrimiento inicial refuerza el interés científico del estudio y subraya la necesidad de proteger el entorno natural de Mariñán, uno de los espacios con mayor biodiversidad de la comunidad.

El trabajo está impulsado por el área de Medio Ambiente de la Diputación con el objetivo de catalogar la riqueza fúngica y establecer medidas de conservación.

El estudio, que se desarrollará entre enero y diciembre de 2026, surge tras las conclusiones de la I Jornada Micológica celebrada el pasado mes de octubre, en la que se constató una biodiversidad excepcional pero escasamente estudiada y sin una protección específica. Por ello, el proyecto combina investigación científica y conservación ambiental.

Entre los primeros resultados, además de las dos especies inéditas, destaca la localización de Galerina atkinsoniana, un hongo muy poco frecuente que solo contaba con referencias antiguas sin confirmación. Su presencia actual aporta información clave sobre la continuidad de la biodiversidad en este enclave histórico.

El estudio está siendo desarrollado por la Federación Galega de Micoloxía, que agrupa a 17 asociaciones y a algunos de los especialistas más destacados de Galicia.

En total, se realizarán 18 visitas a lo largo del año, abarcando todas las estaciones, con el fin de elaborar mapas de hábitats y materiales divulgativos que incluyan la prohibición expresa de la recolección de hongos y de cualquier alteración del medio.