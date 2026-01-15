Estos son todos los planes de A Coruña que puedes hacer para combatir este fin de semana lluvioso

Estos son todos los planes que puedes hacer para combatir este fin de semana lluvioso en A Coruña

Se acerca un fin de semana lluvioso en la ciudad herculina. ¿Cómo quieres aprovechar tu tiempo? Tenemos un amplio repertorio de planes de música en directo, obras de teatro, espectáculos en vivo y hasta fiestas temáticas.

¿Eres más del garage rock de Hinds? ¿Prefieres disfrutar con toda la familia de la magia canalla y pickpocket de Shado el Mago? ¿O ya tienes planeado con tus amigos ir al show de humor de Luis Fabra y Danny-Boy Rivera?

Conciertos del fin de semana

Las rockeras Hinds harán una parada en la ciudad de cristal con su nueva gira

Nos adentramos en el mes de enero con dos grandes conciertos: Hinds y DJSymphonic & Royal Film Orchestra.

El viernes 16 a las 21:00 horas aterrizan Hinds en la sala Garufa, donde harán vibrar el escenario con su inconfundible estilo de garage rock y pop sesentero. La ciudad herculina espera con ansias recibirlas, habiendo agotado todas las entradas para su concierto.

El domingo 18 a las 19:00 horas cerramos el fin de semana por todo lo alto con un concierto de DJSymphonic y la Royal Film Orchestra en el Palacio de la Ópera. Una inesperada fusión entre DJ y orquesta para poder interpretar en directo temas tan icónicos como Titanium de David Guetta, Wake me up de Avicci o temas de Daft Punk.

Teatro del fin de semana

La obra de teatro 'Silencio cómplice'

El viernes 16 a las 20:30 horas el Teatro Rosalía de Castro presenta la obra Ninguén tira fotos nos enterros, una autoficción donde se fusiona la interacción con el público y los procesos fotográficos en directo, sumergiendo a todo el teatro en la obra.

El sábado 17 a las 20:15 horas en el Fórum Metropolitano tendrá lugar la representación de Silencio cómplice de Fernando Igrexas Marán, una historia que gira alrededor de la vida de Inés. Se trata de una reflexión y denuncia de la violencia psicológica y estructural que sufren las mujeres en nuestra sociedad a diario.

El domingo 18 a las 12:30 horas tenemos en el Teatro del Andamio una obra ideal para el público infantil: A nova historia da cigarra e a formiga, que reinventa esta clásica fábula y cuenta una nueva aventura de la hormiga y la cigarra.

Proyecciones del fin de semana

Fotograma del filme 'Trois amies'

Durante este fin de semana continuaremos con las proyecciones del mes de enero.

Por un lado, el CGAI presenta una serie de filmes centrados en el Líbano, programación a la que sumarán varios cortometrajes enmarcados en el ciclo de Fóra de serie.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 15 a las 18:00 horas - La historia de Souleymane (L'historie de Souleymane) de Boris Lojkine

a las 18:00 horas - (L'historie de Souleymane) de Boris Lojkine Jueves 15 a las 20:30 horas - Tres amigas (Trois amies) de Emmanuel Moret

a las 20:30 horas - (Trois amies) de Emmanuel Moret Viernes 16 a las 18:00 horas - We Are All for the Fatherland de Maroun Baghdadi

a las 18:00 horas - de Maroun Baghdadi Sábado 17 a las 18:00 horas - Dunia y otros cuentos del mundo

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Estimada Flor de Paolo Cognetti - Jueves 15 a las 20:00 horas

Espectáculo Cleptómago de Shado el Mago

Veremos el lado más canalla de la magia con el 'Cleptómago' de Shado el Mago

El viernes 16 a las 20:00 horas tenemos cita con la magia en el Teatro Colón, donde se presentará Shado el Mago, participante del programa Got Talent que fue capaz de dejar a todos boquiabiertos con su magia pickpocket.

Ahora se encuentra viajando por algunos de los mejores escenarios de España para presentar un espectáculo de magia impredecible y lleno de humor gracias a su carisma canalla y trucos imposibles.

Mochila al pasado de Luis Fabra y Danny Boy-Rivera

El show de que fusiona humor e historia, 'Mochila al pasado', llega a la ciudad herculina

El sábado 17 a las 19:00 horas llega al escenario de Sede Afundación el nuevo espectáculo de Luis Fabra y Danny Boy-Rivera, dos excelentes cómicos que le dan vida a este show basado en su podcast, una caótica fusión de humor e historia.

Ambos han pasado por programas como Comedy Central y La Resistencia, forjándose como humoristas que no dejarán ni un solo asiento sin reír a carcajadas.

Espectáculo ¿Nos damos un viaje? de Santi Rodríguez

Seguimos con los espectáculos de humor de la mano de Santi Rodríguez

El sábado 17 a las 20:00 horas tenemos también otra cita con el humor de Santi Rodríguez, quien se sube al escenario del Teatro Colón con su nuevo show de humor ¿Nos damos un viaje?

Durante este espectáculo, Santi Rodríguez invita a su público a contar sus experiencias en sus viajes. Él, como recompensa, hablará de todo lo que conoce acerca de algunos destinos turísticos.

El Cascanueces del Ballet de Kiev

El Ballet de Kiev vuelve a llenar de magia la ciudad herculina con su representación de 'El Cascanueces'

El sábado 17 a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera tendrá lugar la representación de El Cascanueces del Ballet de Kiev.

La compañía de ballet ucraniano volverá a recorrer diferentes teatros de España, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de una emocionante representación de El Cascanueces, una emotiva historia que sirve como despedida de los últimos coletazos de la Navidad.

Fiesta ochentera de los 40 Classic en la sala Pelícano

Fiesta de tardeo. 40 Classic

El sábado 17 a las 18:00 horas la sala Pelícano acogerá una sesión del mejor tardeo de la ciudad herculina con la Fiesta ochentera de los 40 Classic.

El mejor ambiente y todavía mejor música desde las 18:00 hasta las 23:00 horas. Además, en esta edición tan especial contaremos con la presencia de Juan Borrás.

Concentración KDD Clásicos Y +

Concentración de KDD

El domingo 18 desde las 10:30 hasta las 14:00 horas tendrá lugar una concentración de vehículos clásicos, deportivos y motos en la Rúa Lamelas, detrás de los Sindicatos.

Justo después se celebrará una comida con un coste de 35 euros.

Quien desee apuntar su vehículo todavía tiene tiempo para hacerlo hasta este viernes 16.