Las actividades de Arteixo (A Coruña) hasta marzo: teatro, música, cine, monólogos y exposiciones

Arteixo ha dado a conocer este miércoles la programación cultural de los meses de enero a marzo. Bajo el sello InvernArte, el Auditorio del Centro Cívico Cultural Manuel Murguía se convertirá en el epicentro de una amplia oferta con teatro para adultos y familias, música, circo, monólogos y exposiciones de arte.

La programación de teatro para adultos, señala el ayuntamiento, destaca por su profundo contenido social y humano. Así, entre las principales piezas destacan Amalia y el río (16 de enero), que relata el testimonio real de una estraperlista en la frontera con Portugal durante la posguerra.

O dragón de ouro (23 de enero) cuenta por otro lado la historia de personas invisibles y situaciones de explotación alrededor de un restaurante, mientras que Manual de patronaxe (6 de marzo) es un homenaje a las abuelas y cuidadoras a través de un diálogo intergeneracional.

La comedia también tendrá su espacio con De algo hai que morrer de Malasombra (30 de enero) y la sátira social de David Perdomo (6 de febrero). Verdeveras, por otro lado, acercará un viaje por las emociones en As formas do amor el 13 de febrero.

Cultura para todas las edades

El público familiar contará durante los próximos tres meses con propuestas que mezclan el circo contemporáneo, como Teatro de papel de Rauxa Cia (20 de febrero) y la música con valores ambientales en Bosque de Mama Cabra e Aurora (27 de febrero).

El cierre teatral familiar será el 13 de marzo con la obra Berenguela na gaiola, una historia sobre la libertad y la ilusión en la tercera edad.

La poesía y la música, por otro lado, se darán la mano el 20 de marzo con Os nomes íntimos de Lucía Aldao y Samuel Merino.

La sala de exposiciones, además, acogerá hasta el 23 de enero una muestra sobre Martha Rosler para fomentar la concienciación sobre el 25N. En febrero, la nueva exposición será colectiva y girará alrededor del arte y la fotografía gracias a Gabriela Laura Palumbo y Luis Barca Buyo.