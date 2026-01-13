El espectáculo 'Reinventio' finaliza su exitosa gira en Santiago de Compostela este sábado

Después de un recorrido por seis ciudades gallegas, Santiago de Compostela se convertirá en el punto en el Reiventio comparta la última etapa de su gira que transformó el espectáculo a través del diálogo constante con el público.

En esta parada final, la propuesta de Thinking Up Events llega con una presencia escénica que fue cogiendo forma a lo largo de la gira, dejando ver un relato en el que danza, magia y circo se entrelazan para sostener la historia que acompaña al espectador.

Lo que sucede en cada uno de los recintos reveló también maneras distintas de entrar en la historia. Esa diversidad de miradas, esa capacidad del público para leer la sensibilidad del espectáculo, se convirtió en uno de los motores del proceso creativo.

En muchas ocasiones, el espectáculo descubrió que la magia no estaba en el truco, sino en el vínculo que se creaba con el público, "é aí onde entendemos que a historia se completa", señala su creador Martín Varela.

Para el ilusionista Martín Varela, esta última parada supone una mirada nueva sobre el trabajo desarrollado durante semanas. La gira no solo llevó el espectáculo a distintos escenarios, sino que también le devolvió una lectura inesperada, construida desde la reacción del público y desde lo que cada ciudad fue desbloqueando en el propio relato:

“Reinventio transformouse durante a xira. En cada cidade sentimos que o público entraba no espazo da fantasía que creamos xuntos e moitas persoas quixeron repetir a experiencia. Escoitar que superamos expectativas e que saíron máis felices do que entraron é, para nós, a maior recompensa”, explica Martín Varela.

La idea del camino como constructor de la obra recorrió toda una gira y que se cristaliza ahora en Santiago, lugar donde tantos tránsitos encuentran su final simbólico.

En esta última parada, el espectáculo revela lo aprendido y también lo que permanece: esa relación directa con la platea que sostiene la propuesta de magia, danza y circo desde el primer minuto.

“A resposta foi realmente positiva e o balance que facemos non pode ser mellor. Agora pechamos unha etapa para volver con máis forza e pensar no que virá despois”, comenta Martín Varela.

A lo largo de sus 90 minutos sin descanso, Reinventio construye un viaje simbólico que dialoga con el espíritu del Camino de Santiago, entendido como tránsito, búsqueda y capacidad de transformación personal.

El espectáculo afirma así un modelo de creación gallega de gran formato, elaborada en el país y pensada para recuperar la fuerza de la emoción compartida.

Se trata de un espectáculo de Thinking Up Events, que cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, y que celebra el instante en el que la magia vuelve a significar algo real.

Las dos funciones en Santiago tendrán lugar este sábado 17 de enero a las 18:00 y 20:30 horas en el Auditorio de Galicia, cerrando así esta etapa de giras.

Las entradas están disponibles en www.reiventio.gal y www.ataquilla.com.