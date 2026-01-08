El Museo del Castillo de San Antón en A Coruña organiza talleres sobre la salud en los siglos pasados

El Museo Arqueológico del Castillo de San Antón inicia su programación de este año con 'La salud antes de ahora', un viaje especial a la Edad Antigua y a la Edad Media, en el que se profundizará en el tratamiento de la salud corporal y en sus cuidados en siglos pasados. Será el próximo sábado 17 de enero, jornada para la que está prevista una amplia agenda de actividades.

El día comenzará a las 11:45 horas con el taller infantil 'Enfermar y sanar en el pasado', pensado para niñas y niños de 6 a 12 años, con 20 plazas disponibles. Durante la actividad, los participantes podrán aprender más sobre los remedios elaborados con plantas y las creencias especiales que se utilizaban para curarse cuando no existían médicos ni hospitales como en la actualidad. Además, se acercarán a la exposición del museo para observar los restos arqueológicos que han llegado hasta nosotros y, por último, experimentarán con la elaboración de un remedio casero que podrán llevarse a casa.

A las 12:00 horas habrá una visita guiada, un recorrido concebido para dar a conocer el contenido y la historia del Castillo de San Antón y las diversas secciones del Museo Arqueológico e Histórico. En total, se ofrecen 25 plazas para público adulto.

Por último, en horario de tarde (17:00 horas), habrá otro taller para personas a partir de 16 años. 'Enfermedades: una mirada al pasado' propone un recorrido por las diferentes enfermedades que asolaron a las distintas sociedades a lo largo de la historia. Se analizará cómo se entendían el cuerpo humano y el origen de las enfermedades y de las grandes pandemias, así como los métodos de curación empleados, los rituales y las creencias religiosas. Para finalizar, se reflexionará sobre la evolución de la medicina y su relación con las prácticas actuales.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, invitó a la ciudadanía a participar en esta primera programación de temática específica en San Antón en este año 2026, y subrayó la importancia de que "todas y todos los coruñeses, independientemente de su edad, conozcan más a fondo uno de los principales enclaves patrimoniales e históricos de nuestra ciudad, que guarda mucha historia tras sus puertas".

Todas las actividades son gratuitas, con reserva previa. El plazo de inscripción en las actividades se abrirá este viernes 9, a partir de las 10:00 horas. En el caso de las visitas guiadas, las personas interesadas en obtener plaza podrán llamar al 981 189 850. En cuanto al taller infantil y el de adultos, la reserva puede realizarse a través de la plataforma de ticketing del Concello.