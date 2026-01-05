Vecinos de Vioño, en A Coruña, celebran ser el punto de inicio de la Cabalgata de Reyes: "Es una maravilla"

Una familia vecina de Vioño, momentos antes del arranque de la Cabalgata de Reyes 2026 en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Este 2026, los Reyes Magos inician su Cabalgata en A Coruña desde el barrio de Monelos. El desfile comienza a las 17:30 horas, pero ya minutos antes se podía ver por los alrededores del parque a numerosas familias.

Beatriz Blanco forma parte de una de ellas y celebra que este año el arranque de la Cabalgata le ha tocado cerca de casa. "Es una maravilla. Todos los años bajamos a Monelos y esta vez nos quedamos en Vioño, aunque siempre solemos ir hacia el principio". Entre Sus Majestades, los favoritos en esta casa son Melchor y Baltasar y, de las carrozas, triunfa siempre la de los bomberos.

También esta es una de las favoritas habitualmente de Jose Vergara.

Padre de dos niños de 9 y 7 años, no se pierden ningún año la Cabalgata de Reyes, aunque este 2026 probablemente su favorita sea otra: "Venimos todos los años y es un disfrute para todos. Tengo un hijo de 9 años y una de 7 que este año va en la Cabalgata, así que está feliz y contenta", cuenta.

La familia de una de las niñas que irá en la Cabalgata de Reyes 2026 en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

La participación de la pequeña en el desfile ha movido a toda la familia al barrio de Vioño para estar presentes desde el minuto 1. Cuando comience, estarán animando, como ya han ensayado previamente gritando: "Esos bomberos, que tiren caramelos".

Este año, más de 1.200 personas participan en una Cabalgata con 13 vehículos, incluyendo los de Melchor, Gaspar y Baltasar y con una novedad. La Policía Local estrena su propia carroza, con un tren inspirado en la Patrulla Canina y con sus ocupantes llevando gorras con orejas de perro en la cabeza.

Carroza de la Policía Local de A Coruña en la Cabalgata de Reyes 2026. Quincemil

La ruta, de 4,4 kilómetros, continuará por calle Igualdad, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, Costa de la Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto, Puerta Real, María Barbeito y finalizará en la plaza de María Pita. El Concello ha habilitado un mapa interactivo.