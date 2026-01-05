Ofrecido por:
Vecinos de Vioño, en A Coruña, celebran ser el punto de inicio de la Cabalgata de Reyes: "Es una maravilla"
Las familias del barrio y de las niñas y niños que van en las carrozas serán las primeras en ver el desfile de este año
Este 2026, los Reyes Magos inician su Cabalgata en A Coruña desde el barrio de Monelos. El desfile comienza a las 17:30 horas, pero ya minutos antes se podía ver por los alrededores del parque a numerosas familias.
Beatriz Blanco forma parte de una de ellas y celebra que este año el arranque de la Cabalgata le ha tocado cerca de casa. "Es una maravilla. Todos los años bajamos a Monelos y esta vez nos quedamos en Vioño, aunque siempre solemos ir hacia el principio". Entre Sus Majestades, los favoritos en esta casa son Melchor y Baltasar y, de las carrozas, triunfa siempre la de los bomberos.
También esta es una de las favoritas habitualmente de Jose Vergara.
Padre de dos niños de 9 y 7 años, no se pierden ningún año la Cabalgata de Reyes, aunque este 2026 probablemente su favorita sea otra: "Venimos todos los años y es un disfrute para todos. Tengo un hijo de 9 años y una de 7 que este año va en la Cabalgata, así que está feliz y contenta", cuenta.
La participación de la pequeña en el desfile ha movido a toda la familia al barrio de Vioño para estar presentes desde el minuto 1. Cuando comience, estarán animando, como ya han ensayado previamente gritando: "Esos bomberos, que tiren caramelos".
Este año, más de 1.200 personas participan en una Cabalgata con 13 vehículos, incluyendo los de Melchor, Gaspar y Baltasar y con una novedad. La Policía Local estrena su propia carroza, con un tren inspirado en la Patrulla Canina y con sus ocupantes llevando gorras con orejas de perro en la cabeza.
La ruta, de 4,4 kilómetros, continuará por calle Igualdad, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, Costa de la Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto, Puerta Real, María Barbeito y finalizará en la plaza de María Pita. El Concello ha habilitado un mapa interactivo.