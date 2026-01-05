Los Reyes Magos visitan el hospital Materno Infantil de A Coruña: "Ellos nos dan el regalo de la ilusión"

Los Reyes Magos ya están en A Coruña. Antes de la Cabalgata que tendrá lugar esta tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar quisieron hacer una parada en el hospital Materno-Infantil Teresa Herrera y visitar a los niños y niñas allí ingresados, que recibieron ya sus primeros regalos.

Al ritmo del El burrito sabanero, interpretado por la agrupación musical Albéniz y la Tuna de Veteranos, Sus Majestades aparecieron en la tercera planta del hospital acompañados de sus pajes y cargados de regalos.

En los pasillos se respiraba ya la ilusión por su visita, con dos niñas correteando para no perderse a los Reyes y el personal sanitario tarareando los villancicos que sonaban.

Martín, de 9 años, fue el primero en recibirles. Lleva poco tiempo ingresado en el hospital y probablemente reciba el alta mañana, a tiempo para el Día de Reyes.

Cuando Melchor, Gaspar y Baltasar entraron por la puerta de su habitación, su cara, cansada, dejó entrever la emoción del momento, especialmente por recibir a su favorito, Baltasar.

Los tres le entregaron un gran paquete que contenía un circuito de carreras del Mario Kart, uno de sus videojuegos preferidos. Como contó después de la visita, esto fue "una sorpresa. No me lo esperaba". La sorpresa fue doble porque este no era uno de los regalos que había pedido en la carta. Esos llegarán mañana.

Su madre, Alba Iglesias, explicaba que "dentro de lo malo, está contento y con ganas". La visita permitió que Martín estuviera con los Reyes antes de la gran noche "ya que no puede ir hoy a ver la Cabalgata". Ellos mismos le dijeron que "para los niños que no pueden verla, venimos nosotros antes aquí".

Sus Majestades también se mostraron muy contentos después de las visitas.

Baltasar comentaba que "é un pracer vir aquí e facerlles felices", a lo que Melchor añadió que el hospital es "o primeiro sitio ao que temos que vir porque aquí é onde están os nenos que están tratando de poñerse ben e mellorar. Para iso temos o persoal sanitario que son os que realmente aportan a maxia de sanar e a ilusión para que volvan para a súa casa. Damos as grazas aos nenos pola súa ilusión e ao persoal polo seu traballo que fan cada día".

Con él coincidió Gaspar, que afirmó que "estos niños no podrán ir a la Cabalgata y son justo ellos quienes más necesitan que estemos cerca y que sientan que, a pesar de no poder asistir, estamos aquí. Es la magia de la Navidad".

"Ellos nos dan mucho más", añadió entonces Melchor, subrayando que "nos dan ese regalo de la ilusión, de la esperanza y de que, a pesar de todo lo que pasa en el mundo, ellos siguen creyendo". Y también portándose bien, como señaló Baltasar, quien aseguró que mientras se sigan así, "con la ilusión, nosotros siempre vamos a estar".

Para esta tarde, en la que se prevé lluvia y mucho frío, Melchor lanza un mensaje de tranquilidad. "Esta tarde iremos si ou si a todas as cabalgatas e, dende logo, a todas as casas".