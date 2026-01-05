Ofrecido por:
Cambio en la Cabalgata de Reyes de Arteixo (A Coruña): la lluvia obliga a un desfile estático
La recepción real se mantiene en el Pazo dos Deportes a las 19:00 horas, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar
La lluvia ha obligado a un cambio de última hora en la Cabalgata de Reyes de Arteixo. El ayuntamiento acaba de informar de que esta tarde se realizará un "desfile estático" en el Campo da Festa a partir de las 18:00 horas, en lugar de realizar el recorrido que tenían previsto desde la avenida Alcalde Baldomero González .
"Os Reis Magos cambian de plan debido á chuvia. Ás 18:00 horas, desfile estático no Campo da Festa. A recepción real mantense sí ou sí no Pazo dos Deportes ás 19:00 horas", anunciaba el ayuntamiento a través de las redes sociales.
Así, los más pequeños podrán entregarles sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar en el Pazo dos Deportes horas antes de la noche mágica del 5 al 6 de enero. "Non deixes que a chuvia pare a túa ilusión", señalan desde el Concello de Arteixo.
Las personas que acudan a la recepción real, por otro lado, deberán solicitar cita previa a través de la página web municipal. Las personas que soliciten cita previa, deberán presentar el código QR y el DNI en el acceso al Palacio.