Cambio en la Cabalgata de Reyes de Arteixo (A Coruña): la lluvia obliga a un desfile estático

La lluvia ha obligado a un cambio de última hora en la Cabalgata de Reyes de Arteixo. El ayuntamiento acaba de informar de que esta tarde se realizará un "desfile estático" en el Campo da Festa a partir de las 18:00 horas, en lugar de realizar el recorrido que tenían previsto desde la avenida Alcalde Baldomero González .

"Os Reis Magos cambian de plan debido á chuvia. Ás 18:00 horas, desfile estático no Campo da Festa. A recepción real mantense sí ou sí no Pazo dos Deportes ás 19:00 horas", anunciaba el ayuntamiento a través de las redes sociales.

Así, los más pequeños podrán entregarles sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar en el Pazo dos Deportes horas antes de la noche mágica del 5 al 6 de enero. "Non deixes que a chuvia pare a túa ilusión", señalan desde el Concello de Arteixo.

Las personas que acudan a la recepción real, por otro lado, deberán solicitar cita previa a través de la página web municipal. Las personas que soliciten cita previa, deberán presentar el código QR y el DNI en el acceso al Palacio.