Vuelve 'Amoriños', el espectáculo de Touriñán y Perdomo en Galicia: dónde y cuándo verlo

Después de una primera gira marcada por la respuesta del público y por los auditorios llenos, 'Amoriños' prepara su regreso a los escenarios con una nueva gira de primavera que recorrerá Galicia entre los meses de marzo y junio. El espectáculo creado e interpretado por Xosé A. Touriñán y David Perdomo retoma así su camino sobre las tablas, consolidándose como una de las propuestas escénicas más destacadas de la temporada.

En esta nueva etapa, 'Amoriños' volverá a proponer una sucesión de citas absurdas, pasiones imposibles y encuentros que nunca deberían producirse… pero acaban sucediendo igualmente. Un 'First Dates' a la gallega en el que el humor salvaje, la improvisación constante y una inesperada carga emocional convierten cada función en una experiencia única, en la que el público también forma parte del juego.

La gira de primavera llevará el espectáculo por Vilagarcía (14 de marzo), Santiago (15 de marzo), Ponteareas (10 de abril), Lugo (18 de abril), Vilalba (1 de mayo), Cee (8 de mayo), Vigo (9 de mayo), Narón (16 de mayo), Ourense (22 de mayo), Pontevedra (30 de mayo) y A Coruña (6 de junio).

Con textos y dirección firmados por los propios Touriñán y Perdomo, 'Amoriños' cuenta con el asesoramiento de dirección de Noemí Rodríguez y con la dirección de producción de Laura Canto, además del equipo técnico habitual de las producciones de Ainé. Un trabajo que sostiene una propuesta viva, construida función a función, en la que la complicidad entre los intérpretes y el público es una pieza clave.

Las entradas ya están disponibles para las funciones de Ponteareas, Lugo, Vilalba, Cee, Vigo y Pontevedra, y pueden adquirirse a través de la web del espectáculo, mientras que el resto de las fechas se irán abriendo progresivamente en las próximas semanas.