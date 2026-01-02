Últimos días en A Coruña para visitar la tienda pop up navideña de Zara

La Navidad avanza ya imparable. Tras dar la bienvenida al año nuevo, en el calendario queda todavía una fecha importante: el día (y la noche) de Reyes. Sin darnos cuenta, las fiestas ya están más cerca de llegar a su fin, y con ello también la posibilidad de disfrutar de actividades navideñas. Es el caso de la pop-up de Zara en la tienda de calle Compostela, que ya encara sus últimos días. La tienda cerrará sus puertas el 5 de enero.

Comienza la cuenta atrás para decir adiós a este espacio que, un año más, ha arrasado en la ciudad, dejando imágenes de largas colas en el exterior de la tienda.

Esta pop up de Inditex se convierte en uno de los grandes atractivos de la Navidad en A Coruña, atrayendo a gente no solo de la ciudad sino de otros puntos de Galicia. Colas que seguramente se repitan ese fin de semana y el lunes, el último día que permanecerá abierto.

Así es por dentro la pop up navideña de Zara Inditex

Un árbol de cinco metros recibe al visitante nada más cruzar la puerta de la tienda de la calle Compostela. A su alrededor, un tren en movimiento recorre decenas de cartas dirigidas a Papá Noel y a los Reyes Magos. En la planta baja, el universo festivo se completa con adornos navideños, una casa de muñecas, globos suspendidos y un rincón dedicado a los cuentos de estas fechas.

Como ya es habitual, la pop up se viste de globos en tonos rojos y verdes y combina juguetes y piezas decorativas con un espacio que recrea habitaciones infantiles, la llamada jaima, con sesiones de cuentacuentos. A la propuesta se suma una línea de ropa navideña pensada para toda la familia.

Al fondo del local se sitúa el área de empaquetado y personalización, con una máquina de bordado que permite añadir nombres a pijamas, calcetines navideños y otros textiles. El recorrido termina en una pequeña cafetería, en colaboración con Siboney, con churros de Timón como acompañamiento.

En la zona anexa se encuentra la habitación de las estrellas, concebida como espacio de juego, y una oficina postal de ambientación clásica, destino final de las cartas depositadas en los buzones de la entrada.