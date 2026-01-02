Marineda City encabezará la Cabalgata de Reyes de A Coruña: su carroza será una gran estrella

Marineda City encabezará la Cabalgata de Reyes de A Coruña con una carroza diseñada como una gran estrella. Cedida

Marineda City participará en la tradicional Cabalgata de Reyes de A Coruña el próximo lunes 5 de enero con una carroza propia que abrirá el desfile. El centro comercial se convierte así en uno de los grandes protagonistas de esta cita tan esperada por las familias coruñesas.

La carroza del centro comercial propiedad de Merlin Properties será la encargada de liderar la cabalgata, ejerciendo el papel de la estrella que guía a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por la ciudad. Diseñada como una gran estrella luminosa, la carroza combina iluminación escénica, elementos decorativos de gran formato y una cuidada puesta en escena.

Un DJ animará el recorrido con música, creando una atmósfera festiva y dinámica que acompañará a los niños y niñas que participarán a bordo y repartirán los tradicionales caramelos. Esta propuesta conecta con la temática elegida este año por el Concello da Coruña, que gira en torno al eclipse solar previsto para agosto y que inspira la estética y el hilo narrativo del desfile.

Marineda City refuerza de esta forma su vinculación con la ciudad y su apuesta por formar parte activa de las celebraciones más emblemáticas de A Coruña, contribuyendo a generar experiencias memorables para los más pequeños y sus familias en una noche tan especial.

La Cabalgata de Reyes de este año contará con la participación de más de 1.200 personas y recorrerá distintos puntos de la ciudad, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios y esperados de la Navidad coruñesa.