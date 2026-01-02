Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, viernes 2 de enero, por la Navidad 2025

Tras un breve parón en la programación de Navidad 2025 de Santiago de Compostela por el día de Año Nuevo, el segundo día del año llega a la capital gallega cargada de actividades para todos los gustos y edades.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Talleres

Durante el día de hoy se podrá participar en diferentes talleres. El Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde acogerá la actividad Aprende a facer un paquetiño a las 18:00 horas.

Se trata de una actividad gratuita hasta completar el aforo de la carpa y está dirigido a niños menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

En la Carpa Roxa, Artur Puga estará al frente del taller Danza de Reis, una actividad dirigida a un público joven y adulto en donde aprenderán baile tradicional gallego. Será a las 18:00 horas.

Centros socioculturales

Los centros socioculturales de la ciudad también podrán disfrutar de distintas actividades. El CSC Busto, a las 18:00 horas, acogerá la función de cuentacuentos de Vero Rilo con sus Contos de Nadal.

Por su parte, el CSC Laraño, disfrutará de la música de Píscore con su Concerto singular a las 18:00 horas. A las 19:00 horas tendrá una visita muy especial, la del Paje de Navidad.

Danza

A las 20:30 horas, llega al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia la función de ballet clásico El Cascanueces de la mano de Tchaikovsky National Ballet.

Esta suntuosa producción del Tchaikovsky National Ballet mantiene viva la esencia del ballet clásico, combinando belleza, técnica y emoción en una puesta en escena deslumbrante. Inspirada en el cuento de E.T.A. Hoffmann, El Cascanueces celebra la inocencia, la valentía y la magia de los sueños a través de una coreografía impecable y una música inolvidable.

Las entradas están disponibles en ataquilla.com.