Todo sobre la Cabalgata de Reyes 2026 de A Coruña: recorrido, salida, llegada y temática

A Coruña se acerca a la tarde del 5 de enero, un día en el que los más pequeños, y los que no son tan pequeños, renuevan sus ilusiones y disfrutan del recorrido de sus majestades los Reyes Magos con la tradicional cabalgata.

El momento, que permite a pandillas de amigos y a familias disfrutar de un plan diferente a los cotidianos, es uno de los más especiales del año y de los últimos actos de las fechas navideñas en la ciudad herculina.

¿Cuántas personas participarán?

Está prevista la participación de 1.200 personas. Dentro de ellas destacan los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, a los que hay que sumar los pajes reales, el resto de carrozas, y los empleados que se ocupan de todos los aspectos logísticos.

500 de ellos serán figurantes y 100 ejercerán de monitores. 45 personas serán auxiliares de acompañamiento y 20 formarán la comitiva real.

¿Cuántos caramelos se repartirán?

La organización se ha equipado con un total de 7,5 toneladas de caramelos, que se irán lanzando con la menor fuerza posible a lo largo del recorrido previsto.

Son de la tipología de caramelo blando, evitando de esta forma que puedan herir a nadie.

No es recomendable hacer acopio de ellos, ni usar paraguas abiertos de forma invertida para poder acumular la mayor cantidad posible por el riesgo para la seguridad del resto de asistentes.

El recorrido

Este año, el ayuntamiento ha decidido que el punto de partida sea el de la calle Revolución Francesa, en la zona de Vioño. Es un claro guiño a los barrios, tratando de descentralizar su celebración y permitiendo que todos los coruñeses puedan disfrutar de la cita.

Tras la salida avanzarán hacia calle Igualdad, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, Costa de la Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto, Puerta Real, María Barbeito y finalizará en la plaza de María Pita.

El itinerario tiene una longitud aproximada de 4,4 kilómetros.

Habrá un tramo sin público, algo atípico en este tipo de actos, debido a las obras de Los Cantones. Será entre el cruce de Entrejardines y el Teatro Colón

Además, como cada año, se han organizado puntos accesibles, situados en Pérez Ardá, delante de El Corte Inglés, y frente a la Autoridad Portuaria.

También habrá puntos sin ruido para las personas que requieran de ello: uno en la ronda de Outeiro, a la altura del hotel Avenida, y otro en el Teatro Colón.

El horario

El inicio del recorrido está previsto para las 17:30. Su duración será de dos horas y media, teniendo la llegada programada al Palacio de María Pita a las 20:00

Las carrozas

Serán un total de 13 las que compongan la comitiva, un número que habitualmente se asocia a la mala fortuna. Tres de ellas serán para sus altezas, una para cada uno. Otras tres serán municipales, y siete de ellas serán destinadas a entidades colaboradoras del evento.

Además, habrá un total de seis trenes, uno de ellos con componente solidario.

Todas ellas contarán con música, un ambiente festivo que viene de la mano de 16 compañías de artistas que moverán un total de 170 personas.

Los bomberos tampoco faltarán, situándose a la cola de la cabalgata. A ellos se les suma la Policía Local este año.

La temática de las carrozas

La temática elegida para esta edición girará en torno al eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Este evento, que no se produce en la Península desde hace más de un siglo, ha sido elegido para poner en valor otros aspectos diferentes a los habituales, siendo A Coruña uno de los primeros lugares de España donde se podrá ver.

Con ello, las carrozas tratarán de simular este acontecimiento a través de su decoración. Planetas, constelaciones, cometas y un eclipse como símbolo central en la cabalgata donde, seguro, alguna sorpresa más tendrán guardadas. Todo ello con el objetivo de poner en valor este acontecimiento.

El dispositivo de seguridad

Más allá de la parte lúdica, un acto tan multitudinario implica un dispositivo de seguridad acorde a la gente que moviliza. Se ha previsto un total de 200 efectivos, entre miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicios Sanitarios. Todos ellos con protocolos claros de actuación y una premisa: que también puedan disfrutar porque su intervención no sea necesaria.