Los planes que no te puedes perder en Santiago de Compostela este primer fin de semana del 2026

Los planes que no te puedes perder este primer fin de semana del año en Santiago de Compostela

Comienza un nuevo año, el 2026, y, tras las celebraciones más señaladas de estas fechas, llega el primer fin de semana del año en el que poder disfrutar de diversas actividades que arrancan mañana viernes hasta el domingo.

La música será la gran protagonista durante estos días donde también se celebrarán talleres para que toda la familia, en especial los más pequeños, disfruten y se preparen para la visita más especial del año: la de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Talleres

Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde Turismo de Santiago

El espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde acogerá durante estos tres días varios talleres gratuitos dirigidos a menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

El viernes 2 de enero, a las 18:00 horas, abrirá la agenda Aprende a facer un paquetiño, mientras que a las 18:00 horas será el turno de Prepara o sobre para os Reis.

Ya el sábado 3 de enero, a las 12:00 horas, los más pequeños escribirán sus deseos para sus Majestades de Oriente en el taller Tarxeta para os Reis y a las 18:00 horas podrán diseñar su rey en la actividad Deseñando o teu Rei.

El domingo 4 de enero, a las 12:00 horas se celebrará la actividad Tarxeteira de árbore.

Concierto corales

Coro Asubío Coro Asubio

Las corales de la ciudad ofrecerán sus tradicionales conciertos de Navidad durante este fin de semana. El primero será el viernes, 2 de enero, a las 19:00 horas de la mano de las corales Coto da Nai, Crecente, Santa Susana, La Salle y Harmonía Stellae.

Al día siguiente, el 3 de enero a las 19:00 horas, será el turno de las corales Libredón, Voces de Compostela, Amigos do Castiñeiriño, Ponte Mantible, Alegría de Compostela y Asubío.

Concierto Ainhoa Arteta

Retrato Ainhoa Arteta Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

El sábado 4 de enero, a las 20:00 horas, el Palacio de los Congresos y Exposiciones de Galicia será el escenario para el concierto de Año Nuevo de la cantante Ainhoa Arteta acompañada del pianista José de Solaun.

Con un repertorio cuidadosamente seleccionado, Ainhoa Arteta y José de Solaun combinan voz y piano con una interpretación elegante y cercana que permite conectar con el público, una oportunidad para acercarse a la música clásica y lírica en Galicia en un formato íntimo y accesible.

Concierto de Reyes de la BMSC

Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela Compostela Cultura

La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela también pondrá ritmo a la jornada en su tradicional Concierto de Reyes que se celebrará el domingo, 4 de enero, a las 12:00 horas en el Teatro Principal.

Dirigido por Casiano Mouriño Maquieira, ofrecerán en su programa piezas de Leroy Anderson, Johan de Meij, Johann Strauss o Albert Cobin. La entrada es totalmente gratuita para disfrutar de uno de los eventos más especiales de estas fechas.