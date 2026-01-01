Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, jueves 1 de enero, por la Navidad 2025

La programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela descansa este primer día del año. De esta forma, tanto los mercados de Navidad, como las carpas de la Praza Roxa y del parque de la Alameda estarán cerradas durante el día de hoy.

Las actividades normalmente programadas dentro de la programación volverán mañana con total normalidad con talleres infantiles en el Espacio infantil del Mercado de Nadal de rúa Carreira do Conde. Sin embargo, todavía se pueden disfrutar de algunos planes en la capital gallega este día de Año Nuevo.

Tomar un chocolate con churros

El primero, un clásico de Año Nuevo, tomar un chocolate con churros en compañía de amigos, familia o solo. Se dice que comenzar el año con algo dulce trae buena suerte y prosperidad para los próximos meses, simbolizando los momentos dulces y felices que depara el año.

En Santiago podemos disfrutar de varios locales de hostelería donde nos endulzarán el primer día del año, como El Muelle, el Paradiso, el Café Iacobus, la churrería de San Pedro o la Jefatura del Franco, que abrirá ya sus puertas a las cuatro de la mañana para desayunar y empezar fuertes el 2026.

Paseo por las luces de Navidad

Para los que no son tan de dulce o prefieren reposar durante las primeras horas de la mañana todo lo celebrado el día anterior, nada mejor que un paseo por las luces de Navidad que iluminan decenas de calles compostelanas.

Cientos de luces adornan Santiago de Compostela, creando rincones únicos y llenándolos de magia y momentos especiales.

Desde Quincemil te hemos preparado una pequeña ruta con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder en este primer paseo del año: