Ofrecido por:
Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, jueves 1 de enero, por la Navidad 2025
A pesar de que, tanto los mercados navideños, como la Carpa Roxa y la carpa 'Alameda en Xogo' permanecerán cerradas durante el día de hoy, se pueden disfrutar de distintos planes como pasear por las luces navideñas o tomar un chocolate con churros en los locales de hostelería
Te podría interesar: 1.500 kilos de chocolate y 2 toneladas de churros para despedir el año, y un ciclo, en Santiago
La programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela descansa este primer día del año. De esta forma, tanto los mercados de Navidad, como las carpas de la Praza Roxa y del parque de la Alameda estarán cerradas durante el día de hoy.
Las actividades normalmente programadas dentro de la programación volverán mañana con total normalidad con talleres infantiles en el Espacio infantil del Mercado de Nadal de rúa Carreira do Conde. Sin embargo, todavía se pueden disfrutar de algunos planes en la capital gallega este día de Año Nuevo.
Tomar un chocolate con churros
El primero, un clásico de Año Nuevo, tomar un chocolate con churros en compañía de amigos, familia o solo. Se dice que comenzar el año con algo dulce trae buena suerte y prosperidad para los próximos meses, simbolizando los momentos dulces y felices que depara el año.
En Santiago podemos disfrutar de varios locales de hostelería donde nos endulzarán el primer día del año, como El Muelle, el Paradiso, el Café Iacobus, la churrería de San Pedro o la Jefatura del Franco, que abrirá ya sus puertas a las cuatro de la mañana para desayunar y empezar fuertes el 2026.
Paseo por las luces de Navidad
Para los que no son tan de dulce o prefieren reposar durante las primeras horas de la mañana todo lo celebrado el día anterior, nada mejor que un paseo por las luces de Navidad que iluminan decenas de calles compostelanas.
Cientos de luces adornan Santiago de Compostela, creando rincones únicos y llenándolos de magia y momentos especiales.
Desde Quincemil te hemos preparado una pequeña ruta con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder en este primer paseo del año:
- Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.
- Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.
- Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.
- Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.