El ocio nocturno de Galicia prevé más de 200 fiestas ilegales esta Nochevieja: "Un grave peligro"

La Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga) prevé más de 200 fiestas ilegales por toda Galicia durante Fin de Año. La entidad asegura que "representan un grave peligro" para los ciudadanos.

El sector del ocio nocturno espera unas 250 celebraciones sin licencia entre esta noche y la de Reyes, un 22% menos que el año pasado. De este total, el 85%, algo más de 210, serán este miércoles.

El presidente de Fesdiga, Samuel Pousada, detalló que la distribución por provincias será desigual: en Pontevedra y en A Coruña se prevén unas 85 fiestas ilegales esta Navidad, respectivamente, mientras que en Lugo y en Ourense serán 40.

Pusada, sin embargo, ha reconocido que se han recuperado datos previos a la pandemia, situándose en cifras incluso mejores que en la campaña de 2019, cuando se esperaban 280 fiestas ilegales. Todo ello después de sufrir un incremento exponencial de celebraciones sin licencia en Galicia tras la salida del confinamiento.

El presidente de la federación explicó que la mayoría de estas fiestas se realizarán en locales con licencia que realizan una fiesta extraordinaria sin solicitar el permiso pertinente. En este punto, puso el foco en los ayuntamientos, lamentando las dificultades que se encuentran los establecimientos a la hora de realizar algún trámite.

"A veces la autorización llega tres meses después de haber celebrado la fiesta", criticó Pousada, recordando que muchos locales no la solicitan.

Según las cifras de la entidad, un 15% de estas fiestas ilegales son "clandestinas", en locales sin acondicionar que se alquilan para estas ocasiones "con ánimo de lucro" y "sin autorización", representando un "grave peligro" para los asistentes.

Pousada lamentó a este respecto que hasta un 2% o 3% de estos locales son públicos, cedidos por los ayuntamientos; poniendo nuevamente el foco en la tradicional fiesta celebrada en la entrada del auditorio Mar de Vigo que "representa un peligro" porque "es un local muy grande pero no adaptado para este tipo de actividades".

Sanciones

Preguntado por el número de sanciones interpuestas en la Navidad pasada, cuando se esperaban cerca de 320 fiestas ilegales por toda Galicia, Pousada dijo que a Fesdiga le constan solo entre 30 y 40 expedientados.

Cada vez menos ayuntamientos contestan a las reclamaciones de información de la federación, según señala Pousada, que insiste en la necesidad de que los gobiernos locales impidan este tipo de fiestas y comiencen a destinar recursos para tratar de encontratarlas y sancionarlas.

Pese a todo, Nochevieja se trata de una de las noches más especiales del año para el sector, en la que espera facturar cerca de 11 millones de euros en Galicia, un 2,7% más que el año pasado. Así lo reflejan los datos de un estudio realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche y Coca-Cola, en colaboración de la Asociación de Empresarios de Ocio, Galicia de Noite.