El sector del ocio nocturno de Galicia prevé facturar cerca de 11 millones de euros en Nochevieja

El sector del ocio nocturno de Galicia prevé facturar cerca de 11 millones de euros durante la Nochevieja. Esta cifra supone un aumento del 2,7% respecto al año anterior, según los datos de un estudio realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche y Coca-Cola, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Ocio, Galicia de Noite.

El sector afronta la última noche del año con perspectivas favorables y de crecimiento económico, ya que el 72,7% de los establecimientos esperan igualar o mejorar los resultados de facturación del año anterior, según el informe. Esta evolución positiva se sitúa claramente por encima de la media estatal, en donde la previsión del alza es del 0,4%.

La edad media del público se sitúa en los 30,5 años, con un predominio de los tramos de edad comprendidos entre los 20 y los 40 años. El 54,5% del público tendrá entre 20 y 30 años; el 36,4% entre 30 y 40 años y el 9,1% entre 40 y 50 años, según recoge Europa Press.

Respecto a la procedencia del público, el 63,6 % de los locales contará con asistentes de la propia ciudad y el 54,5 % con gente procedente de su provincia. También aumenta la diversificación de la fiesta: el 18,2% abrirá por la tarde, el mismo porcentaje que programará espectáculos culturales o propuestas especiales para Nochevieja.

La opción mayoritaria será la programación habitual con DJ residentes, elegida por el 63,6% de los locales. Un 18,2% apostará por un repaso a los mejores temas musicales de la historia de diferentes géneros, mientras que otros establecimientos ofrecerán sesiones especiales basadas en éxitos del año.

El mes de diciembre representa ya el 16,8% de la facturación anual de los locales de ocio de Galicia, "lo que confirma la importancia estratégica de la campaña navideña para el sector y su contribución a la actividad económica y social de las ciudades gallegas", destaca Galicia de Noite en un comunicado.

A Coruña será capital española de la vida nocturna 2026 a partir del 1 de enero, por lo que toma el relevo de Toledo en 2025. Incluirá un programa de actos, con el evento central de la Segunda Conferencia Nacional del Ocio nocturno y la gala de entrega de los premios Recicla la Noche, que tendrán lugar los días 19 y 20 de mayo.