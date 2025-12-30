La nueva fiesta de moda de Fin de Año a las afueras de A Coruña: el evento ‘black tie’ del Pazo de Vilaboa

Una vez al año, el pazo de Vilaboa se convierte en la mansión de The Spanish King, el famoso modelo coruñés de 93 años que ha protagonizado campañas publicitarias de todo tipo de marcas. Para él, la edad es solo un número, y con la misma vitalidad con la que se le ve en redes, recrea una historia en la que, como dueño de un castillo, abre las puertas de su mansión para acoger el evento del año.

Así se promociona la nueva fiesta de moda de Nochevieja, en la que han colaborado el Pazo de Vilaboa y Press The Walkie. Solo el 31 de diciembre, el histórico castillo del siglo XVIII se viste de negro para acoger una fiesta de etiqueta negra. O como se describe en la invitación: "Black Tie".

En tan solo tres años —este 2026 será el tercero—, han logrado consolidarse como uno de los locales favoritos para salir de fiesta en Fin de Año, llegando a hacer 'sold out' ya desde su primera edición.

Todo surge a raíz de dos amigos que deciden aliarse con el pazo para celebrar la entrada del Año Nuevo con un concepto que va más allá de una fiesta convencional. Son los creadores de Press the Walkie, una marca nacida alrededor de la música house y, sobre todo, de la experiencia. "Desde el inicio queríamos que la gente sintiera que estaba viviendo algo especial, no solo saliendo de fiesta", explican.

Ya desde la primera edición ha sido un éxito y este año no esperan menos. Darán opción de que los rezagados que se apuntan a última hora puedan comprar su entrada en el propio recinto. Los primeros tickets salieron a 70 euros con cinco consumiciones, ropero. Ahora las últimas entradas están a 80, y podrían llegar a 90.

Pero lo mejor de todo esto es que hay un bus que te lleva y te trae. Sobre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada te recoge en Juan Flórez y sobre las 6:00 y las 7:00 te lleva. Lo que pretenden con esto es que la gente pueda huir de la "masificación" que hay esta noche en la ciudad.

Único requisito: ir elegante

Y es que como en toda boda también hay un código de vestimenta. "Black tie", que para quien no sepa de inglés, es "etiqueta negra", lo cual, es sinónimo de elegancia.

Foto en el pazo Cedida

El evento divide el pazo en dos salas por las que se turnan los ocho djs que hay esa noche. Por un lado, la sala principal —el antiguo comedor de bodas— y, por otro, una estancia interior transformada en una suerte de biblioteca antigua, decorada y ambientada para convertirse en una pista de baile.

Aunque Press The Walkie nació con el concepto de música house, esta noche todo vale. Desde música comercial a reguetón. La media de edad se sitúa actualmente entre los 25 y los 30 años, aunque el abanico es diverso y va desde los veintipocos hasta asistentes de más de treinta.

"Queríamos ofrecer algo diferente a nivel experiencia. El Pazo de Vilaboa tiene un nombre mágico, una arquitectura noble, y nos parecía el escenario perfecto para mezclar elegancia y un punto canalla", explican sus organizadores. Una fórmula que ha conseguido sacar la fiesta de la zona urbana en esta noche donde el meollo siempre habría estado en la ciudad.