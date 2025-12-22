Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, lunes 22 de diciembre, por la Navidad 2025

La semana de Navidad da comienzo este lunes, 22 de diciembre, con una gran variedad de actividades de la programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela.

La jornada contará con talleres para todos los públicos, tanto uno juvenil como otro más infantil, con la proyección de cortometrajes infantiles, visitas muy especiales o cuentacuentos. Además, se podrá seguir disfrutando de los Mercados de Navidad, o de las propias luces navideñas.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Carpa Alameda

La Carpa Alameda en Xogo,ubicada en el paseo central de la Alameda de Santiago cuenta con un espacio de ocio, juegos y actividades para todos los públicos y con la pista de hielo ecológica.

Talleres

Durante el día de hoy se celebrarán varios talleres dirigidos tanto a un público infantil como a uno más juvenil.

En el Espacio infantil del Mercado de Nadal se celebrará el taller Un colgante especial a las 18:00 horas, dirigido a menores de 4 años con el acompañamiento de una persona adulta. La actividad es gratuita hasta completar aforo.

Las Casa das Máquinas celebra Obradoiro de circo desde las 10:00 hora hasta las 13:30 horas. Será de la mano de Circo Nove que enseñarán al público asistente varias ténicas circenses. La gente que quiera participar se tendrá que anotar en circonoveoficina@gmail.com.

Por su parte, la Carpa Roxa acogerá el taller Cartas ao Apalpador de la mano de Séchu Sende, a las 12:00 horas. El Centro Xove da Almáciga celebra el taller Empaquetado creativo e sostible, de 19:00 a 20:00 horas, para envolver tus regalos estas navidades de una forma bonita y sin dañar el medio ambiente

Cuentacuentos, cortos y visitas especiales

En varios lugares de la ciudad se podrá disfrutar del juego de escape O Nigromante, de 17:00 a 20:00 horas. Las personas que deseen participar podrán hacer a través del correo dptoxuventude@santiagodecompostela.gal.

La Carpa Roxa acogerá una serie de proyecciones de cortometrajes infantiles a través del programa Luces, curtas, Nadal! con filmes cargados de aventuras, emociones y mucha nieve. Se proyectarán Operación Papá Noel, A zorra, Aurora boreal y Merry Grandmas!. Desde las 18:00 horas hasta las 20:00 horas.

El CSC As Fontiñas, a las 18:30 horas, será el escenario para la sesión de cuentacuentos Contos no Nadal, de la mano de Vero Rilo con narraciones infantiles de temática navideña.

Finalmente, el CSC Vite contará con una visita muy especial, la del Paje de Navidad. A las 18:30 horas recogerá las cartas de niños y niñas para que no falte ningún regalo la noche de este miércoles 24 de diciembre.