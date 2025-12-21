Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, domingo 21, tenemos una programación algo más relajada en comparación con el día de ayer, pero no por ello nos quedaremos sin algo que hacer en A Coruña.

Además de la clausura del Mercado de las Nubes, podremos disfrutar de nuevos talleres y visitas de Papá Noel en los Centros Cívicos, así como de una sesión del espectáculo infantil El libro musical de Luli Pampín.

Mercado das Nubes

El Mercado das Nubes celebra su última jornada del año el día de hoy, sábado 21.

Una vez más, el recinto del Mercado Municipal de San Agustín acogerá tres nuevas jornadas de compra sostenible y responsable en la que se visibiliza el talento y creatividad local. En esta nueva edición se podrá disfrutar de más de 60 puestos para comprar.

Una de las grandes novedades de esta edición navideña será la experiencia Maridajes KmC de Estrella Galicia, que contará con productos del mismo Mercado de San Agustín y elaborados por la Asociación Coruña Cociña.

A lo largo de todo el evento habrá una zona infantil para los más pequeños de la familia.

La programación del día de hoy también viene con doble sesión, pues desde las 14:00 horas podremos disfrutar de una sesión vermú a cargo de Erik Lepeich; y el tardeo estará a cargo de Iván es Juan.

El horario de hoy será de 11:00 a 19:00 horas.

Gran Noche del Folclore

Si eres un amante del sonido folclórico gallego te recomendamos pasarte por el Teatro Colón el día de hoy a las 19:00 horas, ya que se podrá disfrutar de una tarde-noche gratuita de cinco grandes agrupaciones gallegas.

Cántigas da Terra, Son D'Aquí, Xacarandaina, Aturuxo y Donaire se unen para regalarle a la ciudad herculina por Navidad una mágica velada de voces, danza y cultura gallega.

El libro musical de Luli Pampín

Hoy a las 17:30 horas llega Luli Pampín al Palacio de la Ópera con su nuevo show El libro musical, un espectáculo ideal para disfrutar con los más pequeños de la familia.

Nos adentraremos en el mundo mágico y musical de Luli Pampín, donde conoceremos a Polvoso, un misterioso personaje que hace que las páginas olvidadas queden vacías y sin nada que contar.

Para evitar esto, Luli se propondrá crear un libro musical que esté abierto, lleno de alegría y luz.

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com desde 27,50 euros.

Concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña

Tras el concierto especial de Navidad del día de ayer, la Banda Municipal de Música de A Coruña vuelve a presentar el día de hoy, domingo 21, otra jornada de música a cargo de la dirección de Juan Miguel Romero.

El encuentro musical tendrá lugar a las 12:15 horas en el Teatro Colón.

Visita guiada al Castro de Elviña

A menos de quince minutos en coche del centro se encuentra una de las joyas arqueológicas más importantes de nuestra ciudad: el Castro de Elviña.

La programación de actividades navideñas de este año ofrece el día de hoy a las 12:00 horas una visita guiada gratuita por esta construcción celta.

Se trata de un plan relajado y al aire libre para hacer en pareja, con amigos o familia en el que se podrá disfrutar de uno de los monumentos culturales más importantes de nuestra historia.

Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro y Coro Ludus Tonalis

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de una jornada de música coral ambientada con decoración y espíritu navideño. ¿No has tenido oportunidad de asistir a las pasadas funciones? ¿O tienes ganas de repetir? A continuación os dejamos la información necesaria para disfrutar de este plan festivo.

El día de hoy tenemos una cita a las 19:30 horas con la Asociación Cultural Tres por Cuatro y otra a las 20:30 horas con el coro Ludus Tonalis.

Os recordamos que ambas actuaciones serán gratuitas y tendrán lugar en los soportales de la plaza de María Pita.

Talleres de Navidad en Centros Cívicos

Como todos los años, la Navidad llega a cada rincón de la ciudad herculina con un amplio repertorio de actividades para todos los gustos y públicos.

Una vez más, los Centros Cívicos se preparan para recibir a los más pequeños de la familia. ¡Y no solo eso! Sino que los llenarán de ilusión con visitas de Papá Noel en diferentes localizaciones.

La programación del día de hoy, domingo 21:

16:00 horas - Talleres de Navidad y visita de Papá Noel En CC Pescadores

17:00 horas - Talleres de Navidad y visita de Papá Noel

En CC A Silva y O Birloque



Concurso de Tapas Picadillo

El día de hoy, domingo 21, continuamos con la 21.ª edición del Concurso de Tapas Picadillo de la ciudad herculina, un evento gastronómico que no dejará indiferente a nadie. El evento se extenderá hasta el domingo 28.

Desde su inauguración, una gran variedad de establecimientos ofrecerán a sus clientes deliciosas tapas de dos categorías diferentes: creativas o tradicionales del recetario La cocina práctica de Picadillo.

¿El objetivo de los participantes? Ganar la mayor cantidad de votos para así coronarse como La Mejor Tapa de A Coruña, un premio que incluye un diploma acreditativo y un premio de 1.000 euros.

¡Y participar como crítico también tiene premio! A lo largo de los días se revelarán los grandes premios que recibirán los críticos que se molesten en dejar su voto a los establecimientos participantes.

El precio de cada tapa estará entre los 3 y 5 euros.

Se valorará de manera positiva la inclusión de tapas para todo tipo de personas, es decir, destinadas a celíacos o vegetarianos.

Belén Municipal

Desde el viernes 12, el Palacio Municipal de María Pita abre sus puertas al público para presentar su Belén Municipal.

Una de las características más únicas del Belén Municipal es la introducción de figuras de personas relevantes de la cultura gallega. Este año le daremos la bienvenida a la figura del cantautor gallego Xoel López, quien se une a otras grandes personalidades como Sito Sedes, Emilia Pardo Bazán o Pablo Picasso.

Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se podrá visitar todo el día de hoy, es decir, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: