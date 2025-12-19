Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, viernes 19 de diciembre, por la Navidad 2025

Este viernes, 19 de diciembre, será muy difícil quedarse en casa. La programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela trae una decena de actividades a la ciudad para todo tipo de públicos y edades, desde espectáculos de magia, como música, talleres infantiles, cuentacuentos o la visita del Paje de Navidad.

La jornada viene marcada por la inauguración de la Carpa de la Alameda y por una nueva edición del Mercado da Estrela que traerá durante este fin de semana casi un centenar de puestos de artesanía de toda Galicia. Además contará con talleres, conciertos, actividades, juegos y zona gastronómica.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

Sin duda, el protagonismo hoy recae en la inauguración del Mercado da Estrela que durante todo este fin de semana contará con casi un centenar de marcas de artesanía, moda, complementos, diseño, ilustración o de productos agroalimentarios venidos desde todos los puntos de Galicia.

Los puestos estarán localizados en la hospedería de San Martín Pinario, que contará también con talleres creativos y un espacio familiar y guardería.

El Mercado también contará con una zona gastronómica con foodtrucks, una de ellas de la Deputación da Coruña a través de A paisaxe que sabe. Estarán localizados en el corredor de Bonaval y en la Praza 8 de Marzo.

La Praza de Cervantes contará con un juego de oca gigante y con empaquetado creativo para regalos.

En el Centro Xuvenil Don Bosco recaerá también gran parte del protagonismo del Mercado, con los conciertos programados para estos días de Triángulo de Amor Bizarro, Ulex, IGMIG o Saibran. De igual modo, contará con actividades musicales, como karaoke o bingo musical.

Carpa Alameda

Otra de las inauguraciones que se llevarán a cabo hoy será la apertura de la Carpa Alameda en Xogo en donde el paseo central de la Alameda de Santiago acogerá, desde hoy, un espacio de ocio para todos los públicos y en donde se encontrará la pista de hielo ecológica y diferentes juegos.

Talleres

Durante el día de hoy se celebrarán dos talleres dirigidos tanto a un público infantil como a uno más juvenil.

En el Espacio infantil del Mercado de Nadal se celebrará el taller Adorno de árbore de Nadal a las 18:00 horas, dirigido a menores de 4 años con el acompañamiento de una persona adulta. La actividad es gratuita hasta completar aforo.

Por otro lado, el CSC As Brañas de Andrés acogerá un nuevo taller de la programación Noitiñas de Nadal a las 20:00 hora. Esta vez será el Obradoiro de doces de Nadal, para aprender y preparar los dulces navideños para estas fechas. Está dirigido a un público juvenil.

Apalpador y paje de Navidad

La Apalpadora visitará el CSC As Fontiñas a las 18:30 horas para atender a todas las peticiones de regalos de niñas y niños para el próximo 24 de diciembre.

De igual modo, a las 18:30 horas saldrá la Ruada do Apalpador en el local Gentalha do Pichel desde donde recorrerá las calles de Compostela.

El CSC Amio, a las 21:00 horas, acogerá otra visita muy especial, la del paje de Navidad que recibirá todas las cartas de los más pequeños con sus deseos para estas fiestas.

Magia y cuentacuentos para toda la familia

El CSC Conxo vivirá una tarde mágica con la actividad Tolemaxias del Mago Teto, un espectáculo donde el mago recorre sus quince años de trayectoria en el mundo de la magia. Será a las 19:00 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

El CSC Casa Agraria acogerá la sesión de cuentacuentos Contos arredor do lume de la mano de Alba de Vales, una selección de tradiciones populares que hablan de igualdad, solidaridad, coraje e intuición propia como una luz guía que necesitamos para andar. Será a las 19:00 horas, con entrada gratuita.

Música

La música tampoco podía faltar en esta jornada de viernes. Además de las actividades musicales y conciertos del Mercado da Estrela, Compostela acogerá otros conciertos para todo tipo de gustos y público.

A las 20:00 horas vuelve a la Carpa Roxa el Son Xove, esta vez con Paula Ferraz y sus letras honestas y directas, y la cantautora Patrik con ritmos de country y blues.

La entrada para asistir es gratuita hasta completar aforo.

La otra gran cita será el concierto Cantamos! de la Real Filharmonía de Galicia en el Auditorio de Galicia a las 20:30 horas. Dirigido por Javier Fajardo, traerá al escenario las óperas más representativas de Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizzeti e Georges Bizet.

Las entradas están a la venta por 15 euros en compostelacultura.gal, en el despacho de billetes de la Zona C o en el del Auditorio de Galicia.