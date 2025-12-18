Sada (A Coruña) estrena su primer tardeo navideño con premios, música y Papá Noel

Mañana viernes 19 de diciembre, de 17:00 a 21:00 horas, el centro de Sada acogerá el primer tardeo navideño, una iniciativa incluida en la campaña de Navidad de Acesada que tendrá lugar en la intersección de las calles Linares Rivas y Oleiros.

La propuesta contará con el reparto de más de 4.000 euros en premios, incluyendo 1.000 premios directos como tote bags, libretas, bolígrafos o llaveros, además de un taller infantil con actividades, música en directo a cargo de un DJ y la esperada visita de Papá Noel, pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños.

El evento se celebra con la colaboración del Ayuntamiento de Sada, a través de las concejalías de Promoción Económica y Cultura, y durante toda la jornada los comercios adheridos a la campaña ofrecerán promociones y descuentos con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio local.

Las actividades están abiertas a todo el público y buscan no solo fomentar las compras de proximidad, sino también dinamizar la villa, llenar de vida sus calles y contagiar el espíritu navideño.