Un municipio cerca de A Coruña crea un Belén de Playmobil único en Galicia con 10.000 piezas y 800 figuras

El área de A Coruña ya puede disfrutar del Belén gigante de Playmobil, que se ha convertido en todo un clásico de la Navidad en la comarca. El Concello de Bergondo (A Coruña) ha inaugurado hoy este espacio de más de 30 metros cuadrados, que ofrece un auténtico espectáculo para los amantes de los Playmobil.

Alejandra Pérez, alcaldesa de Bergondo, ha sido la encargada de inaugurar el Belén en este 2025, una cita navideña que cada año atrae a miles de visitantes de todas las edades. La instalación está organizada por Genesal Energy y tiene como objetivo combinar el espíritu navideño con la cultura pop en Brigantio, una ciudad imaginaria inspirada en A Coruña.

El Belén de Playmobil en Bergondo

Inauguración del Belén gigante de Playmobil en Bergondo (A Coruña) Cedida

El Belén de Playmobil de Bergondo vuelve a convertirse un año más en uno de los grandes atractivos de la Navidad en el área de A Coruña. Ubicada en el Polígono de Bergondo, esta espectacular instalación impulsada por Genesal Energy sorprende por su tamaño, su nivel de detalle y por su propuesta creativa e innovadora.

"Este Belén es muy importante para Genesal Energy, ya que nace de una tradición familiar que con el tiempo hemos querido compartir con toda la comunidad y hacerla crecer", destacó Julio Arca, CEO y CFO de Genesal Energy.

El montaje reúne 800 figuras y más de 10.000 piezas de Playmobil, entre las que se incluyen elementos poco habituales y colecciones especiales. Todo el conjunto da forma a una ciudad alternativa inspirada en A Coruña, Brigantio, donde conviven referencias reconocibles para los visitantes con escenas de humor y guiños a la cultura popular.

La narrativa del Belén gira en torno a Astérix y Obélix. Tras un accidente en una de sus aventuras, alteran el curso del tiempo y provocan la llegada de personajes de distintos mundos y épocas a Brigantio.

De este modo, figuras históricas locales comparten escenarios con iconos de la ficción, desde María Pita, ET, King Kong o el Enterprise, pasando por Mister Spock, Aladín o Timón y Pumba, entre otros. Además, espacios emblemáticos como Monte Alto, Riazor, el Coliseum o la Torre de Hércules aparecen reinterpretados en este universo en miniatura.

"Es una propuesta creativa, pero también participativa, que mezcla la tradición navideña con la cultura pop a través de una historia propia, pensada para que toda la familia pueda disfrutar de ella, independientemente de la edad", señaló Julio Arca.

Más actividades navideñas

Belén de Playmobil en Bergondo (A Coruña) Cedida

El programa navideño del Belén de Playmobil ofrece actividades pensadas para todos los públicos. Además de la existencia de un poblado navideño tematizado, el 21 de diciembre se celebrará una jornada especial con la visita de Papá Noel, chocolatada y un recorrido por el programa navideño.

A partir del 22 de diciembre se organizarán visitas guiadas al Belén, tanto para centros escolares como para el público general, que ya tienen todas sus plazas reservadas.

"Para un municipio pequeño como Bergondo, iniciativas de este tipo suponen un valor añadido muy importante para la oferta cultural de estas fechas. La colaboración entre empresas e instituciones es clave y permite que propuestas diferentes y hechas con cariño lleguen a los vecinos y vecinas, ayudando además a que espacios como el polígono industrial se integren cada vez más en la vida de la localidad", ha destacado Alejandra Pérez, alcaldesa de Bergondo.

No te pierdas esta cita navideña tan especial en el Polígono industrial de Bergondo, calle Parroquia de Rois, nave B40.