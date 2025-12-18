Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, jueves 18 de diciembre, por la Navidad 2025

Este jueves, 18 de diciembre, viene cargado de actividades y planes dentro de la programación de Navidad 2025 de Santiago de Compostela, con conciertos, magia, música y talleres como grandes protagonistas.

El Son Xove volverá a llenar de música y baile la Carpa Roxa con las actuaciones de grupos y proyectos del Centro Xove da Almáciga. Por otra parte, los talleres de la programación Noitiñas de Nadal vuelven a los locales juveniles de la ciudad.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Talleres

El público juvenil podrá disfrutar de varios talleres durante el día de hoy dentro de la programación Noitiñas de Nadal.

El Centro Xove da Almáciga acogerá, a las 20:00 horas, la actividad Bordado sobre peneira de la mano de Luz Álvarez quien enseñará a crear piezas únicas y creativas con puntos básicos, donde la modernidad y la tradición van de la mano.

Por su parte, el Local de Ítaca, celebrará a las 20:00 horas el taller Cartografías persoais, de María Mejide. Las personas participantes realizarán desde cero su propio recorrido de su cartografía personal, de su pueblo, barrio, comunidad o contorna.

Visita Apalpadora

La Apalpadora visitará hoy CSC A Lavacolla a las 18:00 horas para conocer a las niñas y niños y poder entregarles sus correspondientes regalos la noche del 24 de diciembre.

Se dice que este personaje habita en los montes de O Courel (Lugo), desde donde desciende en la noche de Navidad para visitar a las niñas y niños y tocarles la barriga (de ahí su nombre) para comprobar que han comido y tienen el estómago lleno para así poder obsequiarles con un puñado de castañas y desearles un nuevo año repleto de felicidad.

Espectáculos de teatro y magia

Un poco antes, a las 18:00 horas, y para un público más infantil (de 2 a 6 años), el Espazo Apego acoge la representación teatral Contos de Nadal, de Migallas Teatro.

Un espectáculo de cuentos, canciones, dichos y adivinanzas tradicionales que tratan temas relacionados con la Navidad. Para asistir se puede realizar la inscripción en delingua.santiagodecompostela.gal.

A esa misma hora, pero en el CSCX O Ensanche, se celebrará el espectáculo de magia Marabijoshua, de la mano de Joshua Kenneth, una actuación donde el humor, la participación del público y los juegos de magia sorprenderán al público. Se puede asistir gratuitamente hasta completar el aforo del centro sociocultural.

El teatro también estará presente en De corpo e palabra, pero unido con la poesía y la danza. Con la poesía en directo de Eva Veiga y Andrea Nunes, y la voz y ambiente sonoro de Su Garrido, la compañía Experimentadanza hará un homenaje al mágico mundo de las palabras y como estas habitan en todo tipo de cuerpos.

Será a las 20:00 horas en el Teatro Principal de Santiago. La actividad es de acceso gratuito, previa a la retiración de entradas en la Zona C, en el despacho de billetes del Teatro Principal o en compostelacultura.gal.

Conciertos

En esta jornada de jueves, la música volverá a ser una gran protagonista.

La Carpa Roxa acogerá el Son Xove, a las 20:00 horas, con los conciertos del grupo de música de rock y funk Xalundes y por el trío W3ird Nois3, con ritmos de hard rock de los 70 y 80 mezclado con algo de funk y garage de los 90.

La entrada para asistir es gratuita hasta completar aforo.

La otra gran cita será el concierto Cantamos! de la Real Filharmonía de Galicia en el Auditorio de Galicia a las 20:30 horas. Dirigido por Javier Fajardo, traerá al escenario las óperas más representativas de Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizzeti e Georges Bizet.

Las entradas están a la venta por 15 euros en compostelacultura.gal, en el despacho de billetes de la Zona C o en el del Auditorio de Galicia.