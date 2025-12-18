Ofrecido por:
El Feirón Sen Patrón se celebra del 19 al 23 de diciembre en A Coruña: toda la información
El evento tendrá lugar en el Círculo de Artesanos y contará, además de con 25 artesanos, con actuaciones musicales y talleres
Regresa el Feirón Sen Patrón a A Coruña. El Círculo de Artesanos acoge del 19 al 23 de diciembre este evento en el que la artesanía es un eje central, acompañada por actuaciones musicales y talleres para el disfrute del público.
"Somos encontro. Somos espazo vivo. Somos onde atopar una chea de agasallos únicos. Mais tamén onde atopar cousas necesarias e sen prezo: unha conversa, unha aperta, a creatividade sen cancelas", señalan fuentes de la organización.
Y es que el Feirón Sen Patrón es un lugar para descubrir y compartir la pasión de crear: "Non ten seccións nin departamentos. É unha xeografía para andar e pousar, unha foliada, un almeiro de descubertas, un obradoiro de man común e autoxestión".
El Círculo de Artesanos abrirá para dar a conocer esta iniciativa el viernes de 17:00 a 21:00 horas y de sábado a martes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
¿Qué proyectos participan en el Feirón Sen Patrón?
El Feirón Sen Patrón cuenta con la participación de 25 proyectos de arte y artesanía: ilustración, collage, serigrafía, encuadernación, fotografía, costura, productos veganos, joyería, cerámica, alimentación, vestimenta, cosmética y remedios naturales, escultura... Una amplia oferta que, seguro, gustará a los asistentes.
Esta es la lista completa: Anton López Bazarra, Eduardo Canalejo, Espora Coruña, El Taller muy secreto artesanía, CandoChoveeFaiSol, Alé Alé Cervexa artesana, Imprime 3D, Alkimiastresherbas, Estudo Aldea, Latexo Arte, Sangre de muérdago, Miso estudio de cozinha, Xela Bugallo e La cajita tienda, Arte Maraxe e Shoku arte, Ana Lee, Trebohada, El Puma e Rachelwhotatto, Cris Durga Devi, Marabillarte, Planeta Eco, Inmaculada Rodríguez y Bensenta.
Programación cultural
El Feirón Sen Patrón ha programado numerosas actividades culturales para que los asistentes disfruten entre el sábado y el martes. Esta es la programación completa:
- Sábado 20
- 12:00 horas. Obradoiro de Kokedamas con Espora Coruña
- 19:30 horas. Concerto Sophie Simonds
- Domingo 21
- 13:00 horas. Concerto Planète Sauvage
- 18:00 horas. Obradoiro Bícame. Estampas para a lembranza das cantareiras galegas con @ilumina.artee
- 19:00 horas. Dj Carmen
- Lunes 22
- 17:30 horas. Obradoiro de repuxado de Nadal con Bieiteira
- Martes 23
- 19:00 horas. Sesión de peche con DJ Teresa da Praia