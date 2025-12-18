ExpoCoruña y ENKI se unen para hacer el recinto coruñés más accesible

ExpoCoruña y ENKI unen fuerzas en favor de la inclusión y una sociedad más justa e igualitaria a través de un acuerdo de colaboración. El presidente de ENKI, Ángel López, y el director del recinto, Andrés Fernández, han firmado esta mañana el acuerdo, posible al programa DP0030 de la Deputación da Coruña.

El documento refleja el compromiso de ExpoCoruña por mejorar la accesibilidad universal para que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda participar en las actividades. Esto incluye no solo el ámbito físico, también la señalética, la comunicación y el contexto virtual. El fin último es generar un cambio hacia el compromiso con la accesibilidad, promoviendo un uso inclusivo, seguro y autónomo del espacio por parte de todas las personas.

El acuerdo, además, plantea tomar como referencia tres eventos representativos que vayan a tener o hayan tenido lugar en las instalaciones. Estos casos servirán como referencia para identificar barreras, evaluar necesidades específicas y proponer soluciones efectivas. La selección será en función del tipo de público, dinámica de uso del espacio y requerimientos técnicos, permitiendo así una muestra amplia y significativa.

El presidente de ENKI ha señalado que desde la Fundación valoran muy positivamente y agradecen este paso por hacer de ExpoCoruña un espacio inclusivo para todas las personas, no solo en sus instalaciones, sino también en sus eventos.

"Esta confianza para este proyecto se convierte un reto para todo el equipo de ENKI", ha reconocido López, que espera que esta "experiencia pionera pueda ser el punto de partida para que otras instalaciones, recintos o eventos se sumen a construir espacios más amigables".

Andrés Fernández, por su parte, quiso agradecer el compromiso y valor de trabajo desde el minuto cero tanto de Carmen Touza como de su equipo: "Por todas y todos es conocido la labor de ENKI en el apartado social en nuestra ciudad, y hoy damos un paso tremendamente importante para transformar nuestro recinto en un espacio más humano, más amable y más accesible".